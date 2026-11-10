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解決10萬通勤族困擾 童子瑋拋加開基隆台北直達車快速折返

改善交通中長期計畫 童子瑋：持續追蹤國一五堵汐止拓寬工程

基隆市長候選人童子瑋今（10）日參加基隆市長候選人辯論會，在第一階段政見申論中主攻交通議題，提及基隆有超過10萬名通勤族，每天往返雙北與基隆之間，因此提出兩大改善方法，短期由市政府增加尖峰時段客運運能，推動「基隆發車、直達台北、快速折返」；中長期則持續推動國道拓寬，並全面改善市區公車品質。童子瑋表示，基隆國道客運的通勤問題長期存在，因此第一個方法，就是由市政府承包遊覽車作為客運支援，增加尖峰時段班次，而且班次不再從遙遠的外縣市發車，而是直接從基隆空車出發，讓基隆市民能夠順利上車。他指出，這類班次會集中處理基隆往返台北的通勤需求，透過縮短乘車時間，提高車輛周轉效率，也增加整體載客量。童子瑋表示，桃園市長張善政今年10月已宣布，由桃園市府出資租用遊覽車支援客運服務；而自己也在11月完成爭取安樂區新的快速客運路線，同樣採取縮短路線、從基隆空車發車，直接前往市府轉運站的方式。未來若擔任市長，會把這樣的快速直達班次擴及七大行政區，讓更多通勤市民能夠順利上車。在中長期交通建設方面，童子瑋指出，目前國道1號五堵交流道至汐止交流道路段的拓寬工程，已經完成可行性評估、環評並獲得核定，未來將由四線道拓寬為六線道。他表示，未來會與中央政府合作，持續追蹤施工進程，讓工程如質如期完成。除了城際通勤，童子瑋也提出全面改善基隆市區公車品質，表示2024年市府曾宣布2年內汰換123輛大型公車，但並沒有做到，未來他來擔任市長，將持續推動公車全面汰舊換新，同時更新智慧型電子站牌，提供即時、準確的公車到站資訊，也會全面檢討司機薪資待遇，以更好的福利與工作條件補足駕駛人力，讓公車班次能夠穩定發車。童子瑋最後表示，交通是全基隆市民共同面對的生活問題，未來若擔任市長，一定把交通放在優先位置，從跨縣市通勤到市區公車，一步一步改善市民每天的交通需求。