我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安日前掃街拜票，其支持者卻在洋流店家「又一村」前叫囂，引發爭議，國民黨議員秦慧珠昨現身力挺「又一村」，卻被藍營支持者出征。對此，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（10）日聲援說，秦慧珠是確實不分黨派、針對問題討論的人，若因就事論事而被貼標籤，有點不公平。針對秦慧珠支持「又一村」卻被藍營支持者出征一事，沈伯洋在立法院受訪時表示，與秦慧珠溝通過程可以了解到，秦比較不分黨派、針對問題討論的人，之前在接受民視專訪與秦慧珠對談時，秦慧珠也詢問許多台北研究院的細節，單純只是就事論事卻被貼上標籤，對秦慧珠也不公平。媒體追問，「又一村」水餃店掌門人分享，最近有許多支持者消費時堅持不找零，因此想把零錢彙整後捐入沈伯洋政治獻金專戶。沈伯洋說，大家之所以不找零，除了是肯定店家的服務態度，也是希望對店家遭受的委屈表達支持，因此希望老闆娘能夠收下大家的心意。另外，台北市長蔣萬安昨在捷運站外發放愛心貼紙，是否有違反規定之嫌？沈伯洋回應，蔣市長發放貼紙人潮很多，在他家附近而已，對方氣勢非常好，戒慎恐懼。沈伯洋提到，他過去發《順報》都會注意要離捷運站一段距離，按照捷運局規範，若不小心踏進去，就提醒要後退一點，相信蔣市長一定有詢問哪條線後面可以。