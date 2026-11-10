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▲黃仁勳曾在《劉QUIZ ON THE BLOCK》上透露自己喜歡華莎。（圖／翻攝自IG@youquizontheblock）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳承認婚外情，小三黃樂（Alice Huang）更疑似替中國從事間諜活動，在全球投下震撼彈。由於黃仁勳過去在韓國也非常活躍，還曾登上劉在錫主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK》，如今韓國媒體翻出黃仁勳之前在韓國公開場合的種種舉止，包括在台上開黃腔以及與女主持人擁抱的親密肢體互動，都成為被放大檢視的焦點。根據韓媒《Newsis》報導，黃仁勳去年10月30日出席於首爾「GeForce玩家嘉年華」（GeForce Gamer Festival）影片，在黃仁勳承認婚外情後再次於社群網路爆紅。活動期間，黃仁勳與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣同台亮相，三人在台上用發射器向台下觀眾分送贈品，黃仁勳因丟出禮物的距離超出預期，當場脫口而出「我的槍太強了（My gun was too powerful）」。隨後又補了一句，「這通常是我的問題，我的槍依然很猛（That's my problem usually. My gun's still powerful）」。雖然當時台上氣氛歡樂，但這番言論如今被重新檢視，認為黃仁勳的用語隱含性暗示，被網友批評是「公開開黃腔」。此外，活動結束後黃仁勳主動靠近主持人申雅英，貼身擁抱並在其耳邊低語的畫面，亦再次引發討論。不僅如此，黃仁勳在《劉QUIZ ON THE BLOCK》上透露自己喜歡華莎，而且對華莎的歌曲十分熟悉，稱讚華莎十分有魅力。黃仁勳對K-POP歌手的了解在當時就成為話題，如今回頭看，黃仁勳對華莎的欣賞同樣遭到網友另類解讀。且諷刺的是，在節目上黃仁勳還分享自己與結婚41年的妻子洛麗（Lori）的戀愛故事，稱他在大學時靠著「要不要看我的作業？」以及「週末一起讀書，我保證讓你每門課都拿A」等直球攻勢擄獲妻子芳心，如今愛妻顧家人設隨著桃色風暴崩塌，韓媒直呼「格外顯得唏噓」。韓媒報導也指出，黃仁勳與過去半導體產業的企業大佬們不同，積極參與政治活動和公共活動，把皮夾克變成個人標誌，讓自己的知名度幾乎與AI晶片掛勾，在全球成為一位「搖滾明星般的」企業領袖，如今因為婚外情加上黃樂被認為是中國女間諜，使得黃仁勳陷入前所未有的危機，在政界與商界、在普羅大眾與業界人士眼中同樣備受抨擊。