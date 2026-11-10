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▲黃仁勳小三黃樂起底！上海青澀舊照流出（圖／截自X@AB Kuai.Dong）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳8日坦承婚外情後，外遇對象、中國籍女商人黃樂（Alice Huang）的身分被美國情報機構懷疑涉及間諜活動，她也成為中外網友起底的焦點。X平台陸續出現她早年在上海的生活照、與黃仁勳的多張合照，以及她過去從事A股相關空殼公司業務的說法。在中國，微博、小紅書討論熱烈，但焦點多半放在「出軌」和「人設崩塌」，間諜指控幾乎看不到。X帳號「AB Kuai.Dong」9日晚間發布一組照片，聲稱是黃樂早年在上海生活時拍攝。照片中，一名長髮女子身穿紅色上衣，在裝潢精緻的餐廳裡手持茶杯微笑，另有多張她與女性友人的合照。該帳號還聲稱，黃樂早年在上海從事與大陸A股上市相關的空殼公司業務，之後才轉往新加坡發展，並揶揄說「從這個角度來看，黃仁勳的品味相當不錯」。同一帳號更早之前還貼出疑似黃樂微信朋友圈的歷史截圖，聲稱她從2024年6月起就頻繁曬出與黃仁勳的合照和跨國行程，有一則動態寫著「60多歲的老哥，與小20多歲的中國女孩，從美國加州到台北、新加坡，老黃的快樂生活」。照片中兩人並肩用餐、舉杯敬酒，也一起出席社交聚會，其中一張據稱攝於輝達辦公室內。由於畫面太過驚人，不少網友一開始以為是AI生成的假照片。香港《點心日報》（Dimsum Daily）指出，這些照片的拍攝時間、地點與真實性目前都無法獨立查證。《金融時報》則報導，照片原本發布在黃樂的微信帳號上，拍攝地點包括上海、加州和香港，但這個帳號已經停用。陸媒《財新網》9日報導，黃樂現年約42歲，約20年前在香港浸會大學傳理學院攻讀媒體管理碩士。報導引述知情人士形容她「有典型湖南女性的外貌特徵」，個性大方、善於交談，「笑容具有感染力」，她也曾提到自己有湖南衛視的工作經驗。根據網路流傳的簡歷，黃樂的經歷如下：🔹媒體約4年：自稱曾任湖南衛視、央視記者🔹金融約8年：匯豐銀行香港私人銀行部、中信證券證券金融業務線副總裁、上海和熙投資執行董事🔹2015年：轉入私募基金領域🔹2023年3月：加入新加坡Megaspeed，擔任董事總經理🔹領英（LinkedIn）自介：「英偉達的首要商業合作夥伴」不過，這份簡歷有不少地方對不上。湖南衛視一名主管向《紐約郵報》表示「從沒聽過這個人」，兩家電視台官網都查不到相關資料，滙豐與中信證券拒絕評論，私募排排網上的簡歷也已被刪除。228萬粉絲的前央視記者白潔則在微博發文，稱已查證黃樂確實是她過去的同事，「當年就看出她不簡單」。這則貼文後來疑似消失，白潔在留言區強調「我沒刪，不是我幹的」。在中國社群平台上，黃仁勳出軌的話題熱度極高。CNN統計，相關話題在微博的瀏覽量已超過4000萬次，但黃樂涉嫌替中國從事間諜活動的指控，在受管控的網路討論中幾乎沒有出現。微博上可以看到「一睜眼看到黃仁勳出軌，以為是另外一個我不認識的」「間諜指控還是人設崩塌？」等話題。法新社在北京街頭採訪，多數民眾不知道黃仁勳外遇一事，對間諜指控也半信半疑，有人說「不是什麼大不了的事」。黃樂目前下落不明。韓國SBS報導，她的微信和電子郵件帳號都已刪除，有傳言說她人在中國，但她沒有回應任何媒體。彭博社報導，她去年曾在新加坡被當局短暫拘留。網路上也流傳她已婚、丈夫與輝達有生意往來等說法，但全部來自匿名網友，沒有任何證據或媒體查證。美國國會已要求黃仁勳11月18日到國會簡報，輝達董事會也已啟動獨立調查。目前沒有任何報導證實有機密外洩，黃樂本人也沒有遭到起訴。