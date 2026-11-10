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台積電持續布局中部科學園區，友達日前也宣布出售中科廠房予台積電，產業投資動向受到房市關注。台中14期重劃區今年下半年陸續有品牌建商推案，其中銜接11期崇德生活圈、鄰近水湳經貿園區的敦和段與仁平段，成為業者爭取科技家庭及換屋客的重點區域。友達10月29日宣布，董事會通過以388億元出售台中二期廠房及相關廠務附屬設施予台積電。台積電表示，取得廠房供營運與生產使用，並未進一步說明是否用於先進封裝。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示，科技業購屋族重視通勤與生活便利性。敦和段可由敦化路銜接中央公園及水湳經貿園區；仁平段則鄰近崇德商圈、水湳生態公園，兩區各有交通、綠地與既有商圈等條件，也是建商持續布局的原因。他分析，總價預算4000萬元內的自住客，除了比較地段，也會檢視品牌、空間配置、建築品質及居住細節。在房市盤整期間，產品能否符合家庭需求，成為影響購屋決策的重要因素。精銳建設在敦和段推出「精銳AM」，規劃38至42坪、3房產品。業者表示，開售以來簽約近3成，成交總價約3000萬至3600萬元，客群以科技業、醫師及換屋族為主。專案經理涂凱迪表示，全案規劃81戶住宅、4戶店面，每層6戶配置3部電梯，住宅樓高3.6米，採戶戶邊間、無暗房設計；車位除一般尺度，也規劃寬度2.8米及3米的大車位，希望透過空間與使用細節爭取買方認同。仁平段則有順天建設「順天ROAM」及雙橡園開發「雙橡園2658」等案布局。「順天ROAM」規劃38坪3房及48坪4房以上產品；「雙橡園2658」基地約2658坪，規劃82至92坪住宅，訴求四面臨路、面向水湳生態公園，總銷約100億元。賴志昶認為，產業投資及周邊商業、公共建設，是支撐區域住宅需求的條件。不過，產業題材能否轉化為實際成交，仍須觀察就業人口進駐、買方預算與產品規劃，後續銷售表現才是檢視市場接受度的關鍵。