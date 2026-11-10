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金門立委陳玉珍今（10）日質詢行政院長卓榮泰時，關心金門金獅戲院10月底關門，目前金門已經沒有電影院，詢問能否比照屏東縣府恆春文化中心打造「半島大戲院」，文化部長李遠則直言，金門很適合做國際影展，像是戰地影展。至於陳玉珍問金門獎能否放在金門？李則說「我考慮一下」，讓陳玉珍連連喊太好了。金門金獅戲院10月底關門，陳玉珍今質詢時此事，詢問文化部長李遠能否協助金門政府，參考屏東的半島大戲院模式，因為場館設施都很好很完善，一樣媒合做常態放映的公共影視地點，協助國家提供經典、國片、紀錄片、教育支援。文化部長李遠則說沒問題，文化平權對文化部很重要。更說金門很適合做一個金門國際影展，讓陳玉珍當場開心的說「金馬獎可以放在金門？太好了」李遠也說金馬獎是11月22日要開始了，歡迎委員參觀，金門蠻適合做國際影展，可以辦特別的影展，像是戰地影展。陳玉珍則說如果去的話，金馬獎明年能否辦在金門？李遠則笑說「我考慮一下」，讓陳玉珍連連喊太好了。陳玉珍說，謝謝李遠讓她知道金馬獎可以辦在金門，李遠則說「可以辦個小型的」，陳玉珍則連忙說大型的也可以，明年是很好的時間點，但交通部可能要幫忙協助交通的問題，李遠則說可能要解決住跟經費的問題，陳玉珍則說應該沒問題「經費？文化部還怕？」。