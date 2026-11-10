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藝人五熊（蔡頤榛）今年4月去日本奈良旅遊時，對當地國寶「佛足石」潑油，違反了《文化財保護法》，因此在8月底入境日本時遭到逮捕，事後她繳交新台幣10萬元罰金後獲釋返台。沉寂一段時間後，她近日終於接到新工作，擔任過去《終極三國》搭檔黃少谷演唱會特別嘉賓，兩人一起練團畫面曝光，然而她看起來卻沒有過往光彩亮麗了。五熊跟黃少谷合作《終極三國》結下淵源，趁著演唱會練習空檔，兩人也想起當年拍戲的辛苦日子，她回憶當時劇組拍攝行程相當緊湊，曾經連續半年每天都只能睡2至3小時，長期在高壓狀態下，現在回想起來都難以置信。其中最讓五熊難忘的，就是一次深夜收工時的驚險意外，當時負責開車的工作人員因為過勞，邊開邊打嗑睡，車輛突然飄移差點出車禍，驚醒全車的人，至今仍然讓五熊心有餘悸，她也透露，從那次開始再也不敢在車上睡覺，還會幫忙注意車況，保證全車人員平安。值得一提的是，經歷日本潑油事件後，五熊再次現身在螢光幕前看起來沒有了過去的光彩，反而有些氣色不佳，能看見事情對她影響之大，不過跟黃少谷合體練團的畫面依舊掀起許多過去粉絲的注意，讓大家相當期待演唱會的到來。