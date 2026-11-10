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公民團體提四大願景 童子瑋辯論結論一一回應

公民團體提四大願景 童子瑋親回：治理必須持續對話、尋找解決問題的方法

基隆市長候選人童子瑋今（10）日參加基隆市長候選人辯論會，在結論中以基隆16個公民團體提出的「四大願景、十二項政策訴求」為主軸，分別從永續城市、照顧人的城市、扎根教育的城市及有未來的城市，說明未來施政方向。童子瑋表示，市長除了要有建設藍圖，也必須讓市民與民間團體參與城市治理，「城市的未來，會讓大家一起討論、一起創造進步」。童子瑋坦言，基隆議題很難得能登上全國媒體版面，讓更多人一起關心，而一座城市的進步，除了看得見的公共建設之外，市府也必須聽見不同市民與民間團體的聲音，上個月基隆16個公民團體共同向市長候選人提出四大願景、十二項政策訴求，參與團體涵蓋海洋、勞工、身心健康、教育、原住民族及文化等領域，自己也已經完成簽署。首先「永續的城市」方面，童子瑋表示，基隆靠海而生，未來將嚴格監督協和四接開發對海洋生態及港市安全的影響，對協和三、四號老舊燃油機組操作許可，主張2028年3月到期後依法不予展延；同時向中央爭取北方三島禁扒網規範，持續追蹤海洋資源復育，也推動公有建築導入防鳥撞設計、減少公共區域生態毒物。第二項「照顧人的城市」，童子瑋表示，未來將推動職業災害減災計畫，建立職災地圖及承攬商職安履歷，並完善受災勞工及家屬的醫療、法律與重建服務；推動社區精神醫療到宅服務，支持病友與家庭；也將提供預立醫療照護諮商最高2000元補助，尊重個人善終選擇。童子瑋指出，在族群與文化照顧上，也會從八斗國小附幼開始，推動沉浸式族語教學，讓原住民族語言文化在基隆持續傳承，「照顧人，就是讓這些需要幫忙的市民，都找得到市政府的支持」。第三項「扎根教育的城市」，童子瑋說，未來將建立教育經費專款專用、公開透明制度，提升學校午餐在地與有機食材比例並補足營養師；同時改善班級人數，朝國小每班20人、國中每班25人的方向努力，並減輕教師行政負擔。童子瑋表示，特教資源也要同步補強，包括增加特教助理員與鑑評專業人力、改善資源班師生比例。他強調，教育進步的重點，不只是硬體建設，而是「每一個孩子能不能受到照顧、每一位老師能不能安心教學」。第四項「有未來的城市」，童子瑋表示，未來將公布10年跨期財務評估，定期檢討各項補貼政策，讓市府每一筆支出都能接受檢驗；同時成立文化諮詢委員會，讓在地文化工作者參與政策討論。童子瑋指出，文化政策方面，也將推動基隆名人館，爭取接收海功號試驗船並轉型為博物館船，也會評估田寮河歷史水岸活化及恢復行舟可能性，希望保存基隆文化記憶，也替下一代創造更多發展空間。童子瑋表示，公民團體的訴求也再次提醒他，未來治理必須持續對話、協調，讓不同立場都能被聽見，再一起尋找解決問題的方法，他知道很多市民都和他一樣，在這裡讀書、工作、成家，深愛這座城市，自己身上的「1號」，代表的就是「一起」，會跟所有市民一起面對問題、一起尋找答案、一起讓基隆進步、向前。