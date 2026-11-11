小孟老師分析今（11）日十二星座運勢。
牡羊座
工作：建立良好口碑
感情：懂得道歉寬恕
財運：小投資大賺錢
幸運色：灰色
貴人：雙子
小人：雙魚
金牛座
工作：與同事互動愉快
感情：說話圓融動聽
財運：學習財務知識
幸運色：粉紅色
貴人：巨蟹
小人：雙子
雙子座
工作：勇敢展現自己
感情：展現戀愛技巧
財運：追求長期回報
幸運色：橘色
貴人：獅子
小人：處女
巨蟹座
工作：擴展國際市場
感情：恢復往日寧靜
財運：關注海外市場
幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：牡羊
獅子座
工作：與人互動和諧
感情：相處嚐到甜頭
財運：注意誘多陷阱
幸運色：亮紅色
貴人：魔羯
小人：射手
處女座
工作：注意工作禮節
感情：主動接近異性
財運：控制投資情緒
幸運色：大紅色
貴人：天蠍
小人：水瓶
天秤座
工作：業績持續上升
感情：創造浪漫時刻
財運：加強投資觀念
幸運色：紅色
貴人：射手
小人：獅子
天蠍座
工作：多些良性競爭
感情：人氣指數上升
財運：研究國防軍功
幸運色：橙色
貴人：雙魚
小人：金牛
射手座
工作：爭取加薪機會
感情：吸引他人眼光
財運：避免精品消費
幸運色：紅色
貴人：牡羊
小人：天秤
魔羯座
工作：適宜多看看書
感情：添增自己魅力
財運：研究主動基金
幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：巨蟹
水瓶座
工作：事業有聲有色
感情：好姻緣來靠近
財運：積蓄不斷累積
幸運色：黃色
貴人：金牛
小人：天蠍
雙魚座
工作：有效管理時間
感情：全心全意付出
財運：南方有偏財位
幸運色：大紅色
貴人：天秤
小人：魔羯
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：建立良好口碑
感情：懂得道歉寬恕
財運：小投資大賺錢
幸運色：灰色
貴人：雙子
小人：雙魚
金牛座
工作：與同事互動愉快
感情：說話圓融動聽
財運：學習財務知識
幸運色：粉紅色
貴人：巨蟹
小人：雙子
雙子座
工作：勇敢展現自己
感情：展現戀愛技巧
財運：追求長期回報
幸運色：橘色
貴人：獅子
小人：處女
巨蟹座
工作：擴展國際市場
感情：恢復往日寧靜
財運：關注海外市場
幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：牡羊
獅子座
工作：與人互動和諧
感情：相處嚐到甜頭
財運：注意誘多陷阱
幸運色：亮紅色
貴人：魔羯
小人：射手
處女座
工作：注意工作禮節
感情：主動接近異性
財運：控制投資情緒
幸運色：大紅色
貴人：天蠍
小人：水瓶
天秤座
工作：業績持續上升
感情：創造浪漫時刻
財運：加強投資觀念
幸運色：紅色
貴人：射手
小人：獅子
天蠍座
工作：多些良性競爭
感情：人氣指數上升
財運：研究國防軍功
幸運色：橙色
貴人：雙魚
小人：金牛
射手座
工作：爭取加薪機會
感情：吸引他人眼光
財運：避免精品消費
幸運色：紅色
貴人：牡羊
小人：天秤
魔羯座
工作：適宜多看看書
感情：添增自己魅力
財運：研究主動基金
幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：巨蟹
水瓶座
工作：事業有聲有色
感情：好姻緣來靠近
財運：積蓄不斷累積
幸運色：黃色
貴人：金牛
小人：天蠍
雙魚座
工作：有效管理時間
感情：全心全意付出
財運：南方有偏財位
幸運色：大紅色
貴人：天秤
小人：魔羯
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。