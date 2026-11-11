我是廣告 請繼續往下閱讀

小孟老師分析今（11）日十二星座運勢。牡羊座工作：建立良好口碑感情：懂得道歉寬恕財運：小投資大賺錢幸運色：灰色貴人：雙子小人：雙魚金牛座工作：與同事互動愉快感情：說話圓融動聽財運：學習財務知識幸運色：粉紅色貴人：巨蟹小人：雙子雙子座工作：勇敢展現自己感情：展現戀愛技巧財運：追求長期回報幸運色：橘色貴人：獅子小人：處女巨蟹座工作：擴展國際市場感情：恢復往日寧靜財運：關注海外市場幸運色：灰色貴人：水瓶小人：牡羊獅子座工作：與人互動和諧感情：相處嚐到甜頭財運：注意誘多陷阱幸運色：亮紅色貴人：魔羯小人：射手處女座工作：注意工作禮節感情：主動接近異性財運：控制投資情緒幸運色：大紅色貴人：天蠍小人：水瓶天秤座工作：業績持續上升感情：創造浪漫時刻財運：加強投資觀念幸運色：紅色貴人：射手小人：獅子天蠍座工作：多些良性競爭感情：人氣指數上升財運：研究國防軍功幸運色：橙色貴人：雙魚小人：金牛射手座工作：爭取加薪機會感情：吸引他人眼光財運：避免精品消費幸運色：紅色貴人：牡羊小人：天秤魔羯座工作：適宜多看看書感情：添增自己魅力財運：研究主動基金幸運色：粉紅色貴人：處女小人：巨蟹水瓶座工作：事業有聲有色感情：好姻緣來靠近財運：積蓄不斷累積幸運色：黃色貴人：金牛小人：天蠍雙魚座工作：有效管理時間感情：全心全意付出財運：南方有偏財位幸運色：大紅色貴人：天秤小人：魔羯