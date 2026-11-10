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從「鐵換捷」到「雙鐵共構」 謝國樑批立場反覆

謝國樑推「台鐵不退場、捷運進安樂」 估經費263億元

童子瑋反擊：基隆捷運不該淪為政治攻防

基隆市長候選人今（10）日舉行辯論會，現任市長謝國樑痛批，基隆捷運攸關城市未來數十年的發展，民進黨候選人童子瑋的政策主張卻一變再變，從最初主張「鐵換捷」，到後來提出「雙主線」，如今又改口「雙鐵共構」，不僅政策立場反覆，對於工程技術、拆遷問題及龐大建設經費，更始終缺乏具體說明，整體規劃漏洞百出，令人質疑是否真正做好推動重大交通建設的準備？謝國樑指出，回顧童子瑋過去的公開發言，2024年12月18日曾主張，八堵到基隆若能將台鐵換成捷運，對基隆是好事。同年12月25日更宣稱，不能以一時的方便阻擋未來需求布局，主張市區以捷運為主、台鐵退至外圍。然而，面對台鐵不退場的民意訴求，童子瑋的立場卻逐漸轉變，直到今年10月才改稱可以透過高架化或地下化，讓台鐵與捷運在原有路廊共存。從「鐵換捷」到「雙鐵共構」，前後立場出現重大轉變，童子瑋應該向市民交代清楚。更令人不解的是，童子瑋今年5月才批評市府提出的麥金路方案需要「開天闢地」，甚至質疑拆遷與隧道工程根本難以執行，7月卻又提出沿麥金路串聯長庚醫院、國家新城至大武崙的「雙主線」構想。同樣涉及麥金路的捷運建設，為何市府規劃就被批評為天方夜譚，換成自己的政見卻成為城市發展藍圖？不同路段的工程條件究竟有何差異，童子瑋至今仍欠缺清楚說明。謝國樑進一步質疑，童子瑋如今主張在既有台鐵路廊增設捷運，卻沒有完整交代實際工程條件。若採高架興建，如何解決沿線民宅拆遷問題？若改採地下化，龐大的工程經費從何而來？施工期間又該如何確保台鐵正常營運？這些都是重大工程最基本的問題，絕不是一句「雙鐵共構」就能輕易帶過。相較之下，謝國樑提出「台鐵不退場、捷運進安樂」，主張基隆捷運第二階段從八堵經麥金路、長庚醫院，再由安樂路進入市區，初步規劃全長4.7公里、工程經費約263億元，預估僅需拆遷10戶民宅，沿線並有3至4處具備聯合開發潛力的基地，預估可創造超過百億元開發產值，提高自償率、減輕市府財政負擔，未來也能進一步延伸至大武崙，兼顧交通需求與城市發展。謝國樑強調，基隆捷運不是選舉口號，更不是在地圖上畫幾條線，就能宣稱完成交通規劃。童子瑋從「鐵換捷」到「雙鐵共構」，政策立場一再改變，卻始終沒有提出足以接受檢驗的工程成本與執行方案。基隆市民需要的是能夠真正落實的捷運建設，而不是說法一變再變、缺乏財務與工程評估的空泛承諾。而面對謝國樑質疑，童子瑋受訪時反問，「請問基隆市政府有能力，就算是我當市長，有能力可以獨立負擔一條捷運嗎？我們連個發包或設計的單位都沒有、連施工的能力都沒有，請問基隆市政府有什麼能力？」他指出，基隆捷運從南港到八堵的路段，是歷經二、三十年的討論與努力，最終在前基隆市長林右昌任內，與時任台北市長柯文哲、新北市長侯友宜及交通部長林佳龍等人協商後取得共識。至於為何拆成兩階段推動？主要是八堵到基隆的路段仍有許多討論，因此先推動南港至八堵段，並由新北市政府承擔相關工作。童子瑋提到，基隆若要推動捷運，勢必需要與中央政府及其他縣市合作，而不是將建設問題變成政治攻防，他非常不希望是這樣！捷運牽涉的不只是交通，更關係到基隆未來的居住、觀光及產業發展。基隆人都希望城市能有更好的居住品質、通勤環境與交通條件，「我們必須好好地跟中央政府合作，這是一個政策問題，也跟跨縣市來合作，希望基隆的未來可以銜接雙北。」