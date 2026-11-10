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致詞8分鐘「連壞5次」 韓國瑜手持雙麥自嘲：我磁場太強

▲韓國瑜搭著仁愛鄉長江子信的肩說「麥克風越來越多了」，引得台上眾人大笑。（圖／翻攝江子信臉書，2026.11.10）

立法院長韓國瑜今赴南投仁愛鄉替縣長許淑華站台，短短8分鐘致詞竟碰上麥克風「搞事連換5次」，逼得他一度祭出「雙麥齊開」雙刀流，最後更忍不住噴金句自嘲「這麥克風是跟民進黨借的吧？」幽默反應惹得全場鄉親捧腹大笑。南投縣長許淑華、仁愛鄉長江子信及南投縣議員林庭秝今（10）日盛大舉辦聯合競選服務處成立大會，立法院長韓國瑜特地親臨現場力挺，他致詞時有感而發，表示自己走遍全台各地輔選，每次來到仁愛鄉心情都格外開朗，因為南投純樸溫厚，滿溢著和諧與善良的氛圍。他感慨指出，現在打開電視新聞，映入眼簾的多半是相互抹黑、造謠與攻擊謾罵，看了令人心情沉重，仁愛鄉民始終保持快快樂樂的節奏參與民主選舉，展現台灣難能可貴的正能量。談及與地方的情誼，韓國瑜回憶4年前就曾親赴仁愛鄉替許淑華、江子信站台，見證這4年來許淑華從當年的「神力女超人」晉級為不分晝夜為民付出的「拚命女超人」；不僅全力行銷在地茶葉與優質農特產品，今年南投世界茶業博覽會參觀人數更衝破142萬人次、創下璀璨紀錄。許淑華也在台上致謝韓國瑜大力協助，特別提及去年國慶焰火選在南投施放，助攻茶博首度突破百萬大關。儘管台上氣氛熱烈，音響麥克風卻接連出狀況。在第一次麥克風斷音換機時，韓國瑜便打趣說「南投縣什麼都好，就是麥克風電池不太夠」；當工作人員遞上第二支麥克風時，他為了保險索性不敢放手，擺出「雙刀流」架勢雙手各握一支麥克風講話，逗得身旁許淑華笑不可抑。兩支麥克風距離太近，旋即產生尖銳音訊干擾，韓國瑜只好放棄其中一支；未料講到一半手指不慎誤觸開關，導致再度「消音」。直到第四次接過換上的麥克風，韓國瑜終於忍不住向司儀打趣發問「到底是耗電量太大、還是我身上磁場太強？你這該不會是跟民進黨借來的吧？」最後做結語時，他說「讓我們台灣民主政治充滿了良善的一面……南投縣一團和氣」時，麥克風再度不給力，司儀邊換麥克風邊說「又按到了沒關係！」他則是笑著指向司儀「你一定是向民進黨借來的麥克風」，憑藉一貫靈活敏捷的臨場機智與韓式幽默，成功化解台上器材接連出包的尷尬場面，為這場成立大會增添意外的歡樂亮點。