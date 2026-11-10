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2026年WTA年終總決賽女雙小組賽點燃戰火，第5種子謝淑薇與拉脫維亞「O妹」奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）一度在決勝搶十取得6：0、8：2領先，卻接連錯失4個賽末點，最終以6：3、1：6、10：12遭第3種子美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic）／郭涵煜逆轉，小組賽首戰出師不利。這場頂尖對決開賽隨即陷入膠著。首盤雙方發球局皆受到對手回發球強勢壓迫，數度面臨破發點考驗；關鍵第8局，謝淑薇展現獨步全球的「鬼之切球」與網前精準落點，結合奧斯塔朋科在底線無差別重抽，成功逼迫對手失誤完成關鍵破發，台拉聯軍順利保發後以6：3搶下首盤先機。然而戰局進入次盤風雲變色。曾兩度在年終賽摘冠的法國名將美拉德諾維奇與中國金花郭涵煜迅速調整站位，全面提升前排封網威嚇感與接發球深度，壓制了謝淑薇的戰術變化空間。台拉組合在第4局與第6局連續失守遭到雙破發，加上非受迫性失誤急遽攀升，短時間內連丟5局，以1：6將次盤拱手讓人，戰局被強行拖入超級「搶十大戰」。比賽最令人屏息且扼腕的時刻出現在搶十決勝局。手感回溫的謝淑薇與奧斯塔朋科開局有如神助，透過多變的挑高球與網前截擊頻頻取分，以6：0取得領先，隨後更擴大戰果至8：2，勝利女神看似已在眼前微笑招手。未料背水一戰的溫網冠軍搭檔爆發驚人求勝慾。美拉德諾維奇與郭涵煜放手一搏，連續重拍強抽打回節奏，在台拉組合9：6手握連續3個「賽末點」的絕對優勢下，硬生生連救3分扳成9：9平手。戰至10：9時，謝淑薇／奧斯塔朋科再次迎來第4個賽末點，可惜關鍵抽球再度遭到對手化解。氣勢徹底逆轉的美拉德諾維奇／郭涵煜隨後展現大心臟連下2分，在最後關頭以12：10完成不可思議的史詩大逆轉，奪下分組首勝。年終賽女雙共有8組組合，分成兩組進行單循環賽，每組前2名晉級4強。謝淑薇／奧斯塔朋科所在的第1組，另有達布洛絲姬（Gabriela Dabrowski）／史蒂芬妮（Luisa Stefani）、美拉德諾維奇／郭涵煜及梅騰絲（Elise Mertens）／張帥。首輪賽事結束後，達布洛絲姬／史蒂芬妮以6：3、7：6（7：5）擊敗梅騰絲／張帥，與美拉德諾維奇／郭涵煜同為1勝0敗；謝淑薇／奧斯塔朋科及梅騰絲／張帥則是0勝1敗。謝淑薇／奧斯塔朋科雖然首戰落敗，但分組賽仍剩兩場，晉級機會尚未破滅。下一戰面對同為0勝1敗的梅騰絲／張帥，將成為兩組人馬的止敗生死戰；若能獲勝，謝淑薇仍可將晉級懸念保留到最後一輪，若再吞敗，晉級希望就會變得極為渺茫。