我是廣告 請繼續往下閱讀

9月上路後連假多 旅館住用率成長13%

兩晚住宿最高折2500元 疊加生日券最高3700元

交通部觀光署原訂到11月結束的「平日住宿獎助」延長到年底（或經費用罄為止）。觀光署指出，推動平日住宿獎助不只是提供住宿折抵，更希望引導國人從假日集中出遊，逐步轉向平日、過夜及深度旅遊，讓旅遊消費進一步延伸至地方餐飲、交通、景點及特色產業。「平日住宿獎助」原定4月啟動，因立法預算審議時程9月才上路，由於實際推動期程較原規劃縮短，加上9至10月適逢多個連續假期，符合獎助條件的平日住宿天數相對有限因此延長。9月上路以來已吸引逾332萬人登錄，累計獎助住宿逾84萬房晚，經費執行率超過5成，全國第2晚連住率也達5成4，逐步展現鼓勵平日出遊、延長住宿天數的政策效益。根據觀光署最新統計，115年9月旅館業住用率較114年同期提升6.32百分點（成長約13%），國內住宿市場呈現正向成長趨勢。平日住宿獎助一般地區第1晚最高折抵800元、連續第2晚1,200元，兩晚合計最高2,000元；離島地區第1晚最高折抵1,000元、第2晚1,500元，兩晚合計最高2,500元。連續住宿兩晚可選擇不同的參與旅宿，不必限定住在同一家旅館，讓民眾安排跨區旅遊更有彈性。活動適用週日至週四，並排除國定假日及連續假期，提醒民眾訂房前先確認參與旅宿名單、住宿日期及適用條件。除了平日住宿獎助，已抽中「生日住宿獎助券」的民眾，也別忘了把握年底前使用機會。生日券每張獎助1,200元，符合活動規定者可搭配平日住宿獎助使用，一般地區連住兩晚最高可享3,200元住宿獎助，離島地區最高3,700元。生日券使用期限同樣至12月31日，觀光署鼓勵中獎民眾儘早規劃行程，善用專屬優惠，為自己安排一趟生日旅行。此外，部分地方政府及旅宿業者也配合中央平日住宿獎助，推出住宿、餐飲、景點及特色遊程等加碼優惠，讓民眾在住宿折抵之外，還能享有更多元的旅遊選擇。由於各地方加碼活動的辦理期間與適用條件不盡相同，部分優惠未必同步延長至12月31日，建議民眾出遊前先確認最新活動資訊，掌握最適合自己的旅遊優惠。