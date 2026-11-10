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新竹縣議員上官秋燕宣布退出國民黨，震撼地方政壇，今（10）日更進一步將矛頭指向藍營新竹縣長候選人徐欣瑩，爆料當年協助其重返國民黨的，正是副縣長陳見賢，如今卻殺得刀刀見骨，讓她痛批徐欣瑩做人不厚道，自己沒辦法支持一個「變色龍」。至於為何轉頭挺民進黨候選人鄭朝方，上官秋燕也直言，竹東人支持竹東人，讓家鄉有更好的發展。上官秋燕不僅上台替鄭朝方助選，更公開表態支持對方，昨日宣布放下長達43年的國民黨黨籍。她今天進一步解釋，若國民黨當初提名的是陳見賢，讓他與鄭朝方角逐縣長，那麼自己一定會支持；但如今獲得提名的並非陳見賢，她無法支持一名過去曾離開國民黨、如今又回鍋的人，更狠酸徐欣瑩就是一個跑來跑去的「變色龍」。上官秋燕直言，既然國民黨選擇提名徐欣瑩，她就必須對得起自己的良心與竹東鄉土。她強調，鄭朝方不僅是竹東人，也具備能力，自己希望家鄉能夠持續進步、變得更好，因此支持鄭朝方的立場很單純，就是「竹東人挺竹東人」，如此一來才能讓竹東有更好的未來。談到徐欣瑩與陳見賢的初選攻防，上官秋燕則表示，徐欣瑩在黨內民調期間是否有其他問題，自己並不清楚，但她無法接受徐對陳見賢的態度，甚至將過去的事情一一翻出，批評過程「不公不義、刀刀見骨」，直言這是自己從未看過的情況，也因此對徐欣瑩產生強烈意見。「這是我看不下去的地方！」上官秋燕更大爆料，若不是陳見賢當年出面協助，徐欣瑩能順利回到國民黨、取得如今的立委位置？她並痛批，年輕人應該要有感恩的心，做人不是這樣子，非常不厚道，這也是自己無法支持徐欣瑩的關鍵原因。