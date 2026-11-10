中央氣象署預報員黃恩鴻表示，東北季風影響，明（11）日清晨各地低溫仍只有17至19度，白天起東北季風逐漸減弱，周四、周五（11月12日至11月13日）天氣短暫回穩，不過周末（11月14日至11月15日）華南水氣接近，桃園以北及東半部降雨機率再度提高，北台灣是雨勢最明顯的區域，周末偏濕涼，民眾外出記得攜帶雨具。
明晨低溫仍探17度！白天逐漸回暖
黃恩鴻指出，明天周三清晨，除了南台灣之外，各地低溫依舊只有17至19度，不過白天東北季風逐漸減弱，北部高溫將回升至24度左右，新竹以南和台東26至28度，周四、周五環境轉偏東風，各地高溫可回升至28度，同時也是未來一周降雨最少的一天。
周末天氣又變了！北台灣降雨增多
降雨方面，明天降雨範圍進一步縮小，主要集中於大台北、宜蘭與花蓮的局部短暫雨，其他地區以多雲為主，台東、恆春半島則是零星降雨；周四、周五只有基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨。
周六、周日受華南水氣接近影響，桃園以北與東半部降雨機率再度提高，西半部雲量也會明顯增多。此外，目前位於台灣東方約1600公里海面上的中度颱風查帕卡，結構完整並朝東方移動，未來將逐漸遠離台灣，周四前查帕卡颱風將為北海岸及東半部海域帶來長浪。
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黃恩鴻指出，明天周三清晨，除了南台灣之外，各地低溫依舊只有17至19度，不過白天東北季風逐漸減弱，北部高溫將回升至24度左右，新竹以南和台東26至28度，周四、周五環境轉偏東風，各地高溫可回升至28度，同時也是未來一周降雨最少的一天。
降雨方面，明天降雨範圍進一步縮小，主要集中於大台北、宜蘭與花蓮的局部短暫雨，其他地區以多雲為主，台東、恆春半島則是零星降雨；周四、周五只有基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨。
周六、周日受華南水氣接近影響，桃園以北與東半部降雨機率再度提高，西半部雲量也會明顯增多。此外，目前位於台灣東方約1600公里海面上的中度颱風查帕卡，結構完整並朝東方移動，未來將逐漸遠離台灣，周四前查帕卡颱風將為北海岸及東半部海域帶來長浪。