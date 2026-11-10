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護理人力不足 內外整合病房先開11床

台大醫院副院長陳晉興今（10）日表示，近日急診患者持續超量，且統計今年急診單日來診超過300人的天數會破百天，超越去年。對於「內外整合病房」則是預計12月1日起試營運，初步將開設11床。台大醫院攜手台灣醫學會以及台灣內科醫學會今日召開「領航AI智慧醫療與倫理，迎接 WCIM 2026 世界內科醫學會國際盛會」記者會，陳晉興會後受訪時被問到急診狀況。他表示，中秋連假曾一度達到430人創下歷史新高，而現在每日來診超過300人，且以去年單日收治300人達88天來看，今年可能會超過100天。原因可能是護理人力吃緊，導致病房不足，因此就會跑到急診。陳晉興說，大部分也可能與疫情有關。對於「內外整合病房」的開設，陳晉興指出，因應護理人力不足，初步將先開11床，12月1日起試營運，盼明年春節高峰時，可增至22床。陳晉興指出，院方有群組，每天都會協調床位、回報，也會每週定期召開會議討論。他笑說，若收床較不那麼努力的，可能需要請他們到院長室「喝咖啡、聊一下」。但陳晉興呼籲，收治病患不是為了讓大家都跑到台大就診，仍希望按照分流，重症再到大醫院，不要狀況是輕症，但認為急診收住院比較快，就一窩蜂衝急診，萬一變成綠色通道也會令人擔憂。