我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江祖平保養得非常好，依舊童顏。（圖／翻攝自IG@ping0130）

現年48歲、有台版「廣末涼子」之稱的女星江祖平，凍齡美貌始終在線。近日有網友翻出她22歲時剛出道的清純節目片段，當時她在綜藝天王吳宗憲主持的《綜藝旗艦》中大膽揭露演藝圈潛規則，自爆曾被邀約「陪富商吃飯」，一個晚上可以拿1萬元，讓不少人直呼她從以前就超敢講。江祖平在節目中透露，剛出道時已在模特兒圈累積小有名氣，某次接獲公司來電，原以為是試鏡通告，沒想到對方竟直截了當地開口，詢問她是否願意陪企業二代、三代吃飯，並開出一餐1萬元的價碼，更表示若後續答應陪同唱歌，能拿多少額外報酬「全看妳怎麼跟對方拗」。面對突如其來的飯局邀約，江祖平當場傻眼並果斷回絕：「很抱歉，這種生活不適合我，而且我不靠這個吃飯，你找別人。」對此，主持人吳宗憲當時也嚴肅證實演藝圈確實存在此類暗黑現象，並坦言不只演藝圈，各行各業皆有類似狀況。江祖平隨後則發揮幽默本色笑稱，若真要去陪吃，至少也要附贈一輛車或給一張任由自己填金額的空白支票，逗趣發言讓吳宗憲忍不住當場虧她：「妳還沒到這種程度，紅一點再來講一張支票自己填！」江祖平畢業於國光藝校戲劇科，19歲時被星探發掘出道。因清新脫俗的五官與靈動氣質，早年便有台版「廣末涼子」的美譽，出演過《飛龍在天》、《夜市人生》、《風雲》等劇。江祖平近來尚未有新的戲劇作品，而是將重心回歸生活，日前也在個人社群平台分享與好友出國旅遊的素顏近況照，展現自在放鬆的休閒生活。