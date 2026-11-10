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毛小孩先發瘋！5款讓人口水直流的甜點玩具一次看

▲WHO'S TEA鬍子茶限量發售5款寵物玩具。（圖／鬍子茶提供）

與毛小孩一起享受午茶時光！水果麝香葡萄同步開賣

▲鬍子茶全台開賣秋季新品「麝香葡萄梔子花」，單杯售價75元。（圖／鬍子茶提供）

迎接「雙11」到來，手搖飲品牌「WHO'S TEA鬍子茶」今年破框推出全新寵物企劃「Pawfect Tea Time毛孩午茶時光」，大改造台中各門市櫥窗，化身為顏值天花板的烘焙甜點店，更同步推出全新水果（隨狗）系列新品：「麝香葡萄梔子花」、「白鬍子麝香葡萄梔子花」，讓主人們可以帶著毛孩一起來場美好的下午茶約會。為了讓等主人買飲料的毛小孩也能和主人一起享受下午茶的儀式感，鬍子茶這次玩心大發，將寵物玩具包裝成剛出爐的烘焙點心，用高顏值與高質感的包裝，完美打造了高級烘焙坊的外帶儀式感。首波即推出5款相當可愛的烘焙甜點玩具，台中門市限定出爐，售完為止。◾「HAMBURDOG胖胖漢堡狗」藏食玩具｜380元◾「SALTY PRETZEL海鹽扭結麵包」咬咬玩具｜130元◾「CREAM PUFF生乳泡芙小狗」咬咬玩具｜100元◾「FRENCH BAGUETTE窯烤法棍小狗」咬咬玩具｜200元◾「BUTTER WAFFLE奶油小鬆餅」咬咬玩具｜150元除了超萌的毛孩點心玩具，鬍子茶也同步推出秋季重磅新品「麝香葡萄梔子花」，嚴選飽滿多汁的麝香葡萄，融入人氣梔子花青茶中，果香馥郁迷人，尾韻伴隨輕柔花韻，還能品嚐到清甜果肉。奶蓋控必喝的「白鬍子麝香葡萄梔子花」，則在飲料最上層多加上招牌白鬍子奶蓋，綿密奶霜、馥郁果香交織清新花韻，將飲料升級為神仙級甜點，主人喝一口飲料、狗狗咬一口點心，一起慶祝雙11。◾麝香葡萄梔子花75元◾白鬍子麝香葡萄梔子花85元全台鬍子茶同步開賣，皆限冰飲，售完為止。