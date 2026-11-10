我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達執行長黃仁勳與名為疑似中國女間諜的新加坡公司Megaspeed高階主管黃樂（Alice Huang）發展婚外情；輝達董事會正針對任何相關的國家安全疑慮展開調查，隨著美國國會要求18日進行國會閉門簡報，黃仁勳是否出席備受關注。究竟黃仁勳可能被問到什麼問題？知名美國財經記者透露律師的看法，當民主黨國會議員開始召開聽證會，對於床上談話內容追問將無法避免。《路透》報導，這封日期為11月4日的信函，由眾議院外交事務委員會主席馬斯特（Brian Mast）、對中共特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar），以及情報委員會主席克勞福德（Rick Crawford）聯名發出。三人表示，近期報導引發外界對中國取得美國敏感技術與資訊的重大國安疑慮，國會有必要釐清相關風險。此外，美國民主黨籍德拉瓦州聯邦參議員昆斯（Chris Coons）也在社群平台X發文預告，「我對川普政府、中國間諜與AI億萬富豪之間的荒唐關係了解得越多，就越確信這屆政府所做的一切都充斥著腐敗。國會將展開調查，以尋求真相。」可望在新一屆國會出任眾議院議長的紐約州民主黨籍眾議院領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）接受美媒CBS訪問時表示，白宮官員預計於週一下午舉行機密簡報會，他預期輝達執行長的外遇爭議將被列入討論，直言這是一起「重大且令人關切的議題」。CNBC報導，隨著民主黨即將執掌議事槌，安全與新興技術中心（CSET）研究員布雷斯尼克（Sam Bresnick）分析指出，民主黨很可能追查的一個核心問題在於，川普政府是否知曉黃仁勳與該名涉嫌中國間諜之間的關係，以及這位輝達執行長是否曾藉此左右美國政策走向，「查清川普政府到底在何種程度上知悉內情，將會是民主黨調查清單上極為優先的重點項目。」CNBC提到，與許多科技界領袖不同，黃仁勳並未兼任董事會主席。他是 11 位董事之一，且董事會並未設立專任主席一職。一位與黃仁勳關係密切的投資人向 CNBC 透露，端視董事會調查結果而定，他預期黃仁勳可能暫時請假停職。CNBC的資深記者Eamon Javers更指出，「美國政府內部似乎有人極力想將黃仁勳從這個位置上趕走。而且，有鑑於對黃樂的監視情報，他們在這件事上掌握的細節遠比大家想得多更多。」《福斯財經網》資深特派員、《紐約郵報》專欄作家Charles Gasparino則撰文提到，輝達董事會更是出了名的「橡皮圖章」，順從程度甚至超越馬斯克的董事會，其成員有來自餐飲公司塔可鐘（Taco Bell）前總裁洛拉(Melissa Lora)，與曾任美國職業美式足球聯盟（NFL）行銷長的哈德森（Dawn Hudson）等高層，這與執掌強大科技巨擘所需的核心技能顯然不太相符。他認為，這正是為何在外遇初次被報導時，市場反應並未出現災難性崩盤，華爾街似乎押注黃仁勳能夠安然過關。然而，他透露，業界人士告訴他，這僅僅是該公司問題的開端。由於這段私情的諸多細節早已遠超黃仁勳單純婚外情的範疇，輝達及其董事會從對投資人的受託責任層面，乃至國家安全層面，都將面臨前所未有的嚴格檢視。他提到，這場全面性的審查不僅將來自媒體，更將來自即將在新的一年掌控國會的民主黨多數。鑑於輝達在蓬勃發展的 AI 經濟中扮演核心樞紐、與國家安全體系牽扯極深，加上黃仁勳與民主黨頭號宿敵川普總統的緊密關聯，國會勢必會針對黃仁勳召開聽證會。一位事務所與輝達有重大業務往來的律師告訴他，一旦民主黨人開始召開聽證會，黃仁勳絕對不可能全身而退，「當國會開始盤問他在床上談話中究竟對這名女子說了些什麼，董事會就不得不與他做切割，因為光是與這個人發生婚外情，就已經違反了各類公司治理準則。再加上國安疑慮以及與川普的牽連，即使是最軟弱無能的董事會，也絕對保不住他。」