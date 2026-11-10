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深耕高雄住宅市場，友眾建設持續以精準選地與長期開發思維，布局城市核心區域。繼高鐵特區建案「時代寓砥」後，旗下農16新案「友眾16青砥」今(10)日舉行動土典禮。該案規劃19至32坪、2至3房格局，採地上12樓規劃，著重空間運用與居住品質，提供不同家庭結構及置產需求更多元的選擇。預定2027年第一季進場預售，鎖定精華區首購、換屋及置產客群。友眾建設總經理陳信龍表示：「公司始終重視土地的區位條件與長期發展潛力，並以此作為產品規劃的重要基礎。從高鐵特區到農16，希望透過對地段的掌握與建築規劃，回應市場對居住品質的期待，持續打造符合品牌理念的住宅作品。」「友眾16青砥」全案規劃地上12樓、地下3樓，合計56戶、包含1戶店面，總銷規模約10億元。除了農16新案，陳信龍指出，友眾建設也持續評估高雄其他具發展潛力的區域。未來三年，規劃持續於仁武仁雄商圈推案，並積極收購鳳山市中心優質土地。仁武方面，隨著仁武產業園區迎來日月光集團等半導體相關業者投資進駐，為區域帶來產業發展與就業人口成長動能；鳳山則有預計2027年初開幕的三井LaLaport購物商場，加上衛武營及捷運黃線等建設持續推進，帶動商業、藝文與交通機能升級。友眾建設將持續掌握高雄各區域發展脈動，鎖定具備長期發展潛力的精華地段，穩步拓展未來開發版圖。