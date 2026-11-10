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▲逢甲RTC主任許芳榮(右1)與第11屆MAIC大中華區總決賽台灣獲獎學生合影。（圖／逢甲大學供）

▲《FocusLoop專注迴圈》，在第11屆行動應用創新賽大中華區總決賽獲啟迪賽道一等獎。（圖／逢甲提供）

▲逢甲資訊系張仁維於競賽展場介紹以茶文化為主題的互動學習App《Tearth》(圖／逢甲大學提供）

逢甲大學學生從兒童學習需求出發，開發專注力訓練App《FocusLoop專注迴圈》，在第11屆行動應用創新賽大中華區總決賽獲啟迪賽道一等獎；另一件以茶文化為主題的互動學習App《Tearth》，則拿下二等獎。兩件作品分別結合遊戲設計與文化體驗，展現學生將程式技術運用於教育的創意。本屆總決賽11月6日至8日在杭州浙江大學舉行，賽事共有1517所學校、4822支隊伍報名，最終70隊晉級大中華區總決賽，啟迪賽道一等獎僅8隊獲獎。逢甲大學也連續第二年獲頒大中華區「優秀組織獎」。《FocusLoop專注迴圈》由資訊工程學系林永富、陳瑞昌及陳宥蓁，在校內蘋果公司區域教育培訓中心（RTC）主任許芳榮指導下完成。團隊以注意力不足過動症（ADHD）兒童為設計對象，透過遊戲化關卡，讓使用者練習反應抑制與專注，並提供家長陪伴訓練的工具。這件作品今年7月在台灣決賽獲二等獎，團隊經賽前培訓及作品調整後，在大中華區總決賽拿下一等獎。《Tearth》由資工系張仁維開發，許芳榮與自動控制工程學系教師黃清輝共同指導。作品以茶文化為核心，透過不同主題世界，引導孩童認識製茶流程與品茗文化，將傳統知識轉化為數位互動內容，先前也曾獲台灣決賽「最具創新獎」。今年台灣代表隊由7月台灣決賽前三強組成，逢甲占兩隊，另一隊為中山大學《Coastory》，3隊最終全數獲獎，共拿下一等獎1項、二等獎2項。許芳榮表示，單一隊伍獲獎可能來自突出人才，但要讓多支隊伍持續在競賽中有所表現，仍須建立完整的人才培育體系，讓學生累積開發與實作經驗。逢甲大學於2017年獲Apple官方認證成立RTC，是台灣最早取得這項認證的大學，並自2017年起投入MAIC台灣區賽事籌辦；校內iOS Club則是全台第一個獲Apple官方認證的學生社團，長期以Swift語言與App實作為主軸，由學長姐帶領學弟妹，把開發經驗一屆一屆傳下去。逢甲大學表示，學校除了提供硬體設備與資源，也將iOS程式設計納入正規課程，讓「課程、社團、競賽」三者緊密結合，並呼應逢甲大學持續推動「專業競賽、國際交流、企業實習、跨域學習」的4Q人才培育方向。學生從課堂與社團出發，在專業競賽中檢驗作品，再帶著作品走出台灣，與大中華區各地團隊同場競技。