雙11、即11月11日明日到來，漢來美食公布，今年也特別配合年度雙11購物節，推出「雙11吃貨節 美食優惠大FUN送」活動，即日起至11月30日祭出會員專屬好康。活動期間完成「來美食PLUS」會員綁定註冊，即可獲得總價值666元的漢來美食餐飲抵用券，包含6張面額111元的抵用券。最大優惠是11月11日、12日雙日推出限定搶券，尤其必搶「漢來海港自助餐廳」推出的平日下午餐，將有買1送1，每日限量250張。
漢來美食旗下不僅有「最難訂到的buffet」封號的島語，更有多家餐飲品牌，漢來美食提到，本次活動的另一大亮點為11月11日、12日雙日限定搶券，集結「漢來海港」、「漢來上海湯包」、「漢來蔬食」、「樂蔬」、「福園台菜」、「上菜片皮鴨專賣店」、「漢來軒」及「HI-LAI CAFÉ」等8大品牌，推出多款限時餐飲優惠。每日10時至23時59分開放新舊會員至《來美食PLUS》的「期間限定優惠」專區領取。
漢來海港平日下午餐買一送一 每天有250張
其中漢來海港平日下午餐買1送1每日限量250張，另有小籠湯包、蜜汁叉燒酥、堅果燕麥飲等11元加購優惠，以及多款品牌人氣料理限定優惠。
漢來美食表示，透過LINE數位會員平台與跨品牌優惠活動，期望持續擴大會員規模，深化會員與旗下品牌的連結，並以更貼近消費者日常使用習慣的服務方式，提升會員互動與品牌黏著度。「雙11吃貨節」活動期間為即日起至11月30日，會員入會禮及雙日限量優惠券皆有指定領取條件與使用期限，相關優惠券使用辦法依券面說明為準。漢來美食提醒要加入官方LINE帳號「來美食PLUS會員」，綁定註冊為來美食PLUS會員，就能開搶優惠券。
🟡「漢來海港買一送一」活動相關資訊：
日期：11月11日、12日雙日
時間：兩天皆是10:00開搶
優惠方式：加入官方LINE帳號：https://lin.ee/PvIFD6o，綁定註冊為來美食PLUS會員，就能開搶優惠。
台北遠東香格里拉也有雙11優惠 「遠東Café」雙人自助餐券下至6折
另外，台北遠東香格里拉也於官網將於11月11日00:00開賣五款雙11限定餐券，11月11日當天23:59即截止販售。
此次推出「遠東Café」雙人自助餐券，適用週一至週四自助午餐或晚餐2客，原價3916元，優惠價2340元，約享6折。下午茶券也有約67折的特惠，週三至週五原價2596元，特價1730元；週五至週日原價3036元，特價2020元，提供不同時段的用餐選擇。
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其中漢來海港平日下午餐買1送1每日限量250張，另有小籠湯包、蜜汁叉燒酥、堅果燕麥飲等11元加購優惠，以及多款品牌人氣料理限定優惠。
漢來美食表示，透過LINE數位會員平台與跨品牌優惠活動，期望持續擴大會員規模，深化會員與旗下品牌的連結，並以更貼近消費者日常使用習慣的服務方式，提升會員互動與品牌黏著度。「雙11吃貨節」活動期間為即日起至11月30日，會員入會禮及雙日限量優惠券皆有指定領取條件與使用期限，相關優惠券使用辦法依券面說明為準。漢來美食提醒要加入官方LINE帳號「來美食PLUS會員」，綁定註冊為來美食PLUS會員，就能開搶優惠券。
🟡「漢來海港買一送一」活動相關資訊：
日期：11月11日、12日雙日
時間：兩天皆是10:00開搶
優惠方式：加入官方LINE帳號：https://lin.ee/PvIFD6o，綁定註冊為來美食PLUS會員，就能開搶優惠。
台北遠東香格里拉也有雙11優惠 「遠東Café」雙人自助餐券下至6折
另外，台北遠東香格里拉也於官網將於11月11日00:00開賣五款雙11限定餐券，11月11日當天23:59即截止販售。
此次推出「遠東Café」雙人自助餐券，適用週一至週四自助午餐或晚餐2客，原價3916元，優惠價2340元，約享6折。下午茶券也有約67折的特惠，週三至週五原價2596元，特價1730元；週五至週日原價3036元，特價2020元，提供不同時段的用餐選擇。