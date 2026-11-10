我是廣告 請繼續往下閱讀

「太陽系領導模式」：一人獨攬大權的制度隱憂

缺乏繼任機制 企業對比顯著

如同「搞砸的007電影」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳婚外情風暴震撼全球，黃仁勳不僅是輝達的象徵，更是當今全球AI產業中舉足輕重的教父級人物，是AI熱潮關鍵的宣傳推手以及溝通橋樑，多次在華爾街股市動盪時扮演力挽狂瀾的英雄角色。對此，《CNN》報導指出黃仁勳婚外情爭議無疑暴露了當前AI熱潮中長期被忽視的重大弱點：如今許多富可敵國的科技企業，其命運與單一領袖過度緊密地綁在一起。《CNN》報導認為，這種所謂的「關鍵人物風險」並非輝達獨有，並點名包括，特斯拉（Tesla）與SpaceX營運幾乎全圍繞著馬斯克個人運轉。還有，他個人形象也與OpenAI深度綁定。，祖克柏的個人判斷深刻影響著旗下企業幾乎每一次重大戰略佈局。，近期頻頻針對AI安全性發表警世預言，這也使其在公司推動天價IPO之際，成為公司最具代表性的門面。知名科技分析師艾夫斯（Dan Ives）表示，「關鍵人物風險從未像現在這樣既是祝福也是詛咒，過去從不乏強人執行長，但歷史上從未有過一個如此重要的產業，其命脈竟被屈指可數的幾人掌握在手中」。由於AI技術極度複雜、具備高度機密性與專業門檻，使其特別容易形成個人集權。艾夫斯直言，「具備洞察先機能力的執行長並非隨處可尋」。耶魯大學教授桑南菲爾德（Jeffrey Sonnenfeld）也指出，企業創辦人擁有超乎尋常的權力固然可以理解，但企業「絕不能放棄所有控制權」。桑南菲爾德表示，「這些公司建立了一種『太陽系模式』的領導結構，這極具風險。企業必須培養後備梯隊的實力」。桑南菲爾德強調，輝達董事會目前對黃仁勳展開的調查暴露了一個致命弱點：輝達根本沒有明確的接班人梯隊能在緊急時刻迅速接棒。「輝達居然沒有繼任計畫，這非常罕見。黃仁勳曾誇耀有60名高層直接向他匯報，這簡直不可思議」。這種現象與其他極度重視接班人計畫的企業形成強烈對比。以華爾街龍頭摩根大通（JPMorgan Chase）為例，該行在長期執行長戴蒙（Jamie Dimon）背後建立了一支實力雄厚的資深高層團隊，甚至頻繁被競業挖角；反觀輝達在最近提交給監管機構的年度財務報告中，雖未直接表明公司命運完全與黃仁勳綁定，但確實承認公司「高度依賴」現有管理團隊，並指出「未能落實有效的繼任計畫」可能「阻礙公司的戰略規劃、執行及長期成功」。另外SpaceX近期在向投資人提交的文件中公開警告，公司「高度依賴」馬斯克，若失去了馬斯克，無論是因死亡、失能或個人意願問題，都將嚴重干擾管理結構並重創公司聲譽與客戶關係。艾夫斯表示，「黃仁勳就是全球AI的代名詞，你無法用一個、兩個甚至三個候選人來取代他，他不僅是一位執行長，更是全球AI產業中權力最大的人」。黃仁勳也經常提及自己如何多次將輝達從瀕死邊緣救回，甚至將「公司距離倒閉永遠只有三十天」作為內部座右銘。正是因為黃仁勳的不可替代性，這場桃色風暴才更顯得天崩地裂。黃仁勳已公開承認婚外情，表示自己「不忠」，並對妻子與子女造成傷害。黃仁勳強調「我為自己的所作所為及造成的傷害承擔全部責任，並接受隨之而來的批評」，並聲稱完全支持輝達董事會的調查。而雪上加霜的是黃仁勳的婚外情對象，被美國政府官員懷疑是中國間諜，曾向中國當局提供情報，並協助將輝達的先進AI晶片走私至中國境內。艾夫斯感嘆，「我關注科技業長達30年，見過大風大浪，但這次依然極具震撼力。對投資人來說簡直無法想像，這就像一部搞砸了的詹姆斯龐德電影」。針對黃仁勳的未來，桑南菲爾德評估他留任的機率僅有一半。他質疑黃仁勳如何在面對公司董事會與國會多個委員會調查的同時，繼續有效掌管輝達。桑南菲爾德認為，董事會可能退而求其次，給予黃仁勳一個象徵性職位以維持穩定，並將直接管理權轉交他人；另一種可能，則是引進具備深厚AI經驗的資深科技業前執行長。桑南菲爾德指出，「董事會必須提出替代方案，避免被單一人士綁架，如果他是任何其他普通員工，早就被解僱了。但他實在太關鍵了，他個人的影響力甚至比輝達這家公司還要大」。