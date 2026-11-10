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「聽話的狗」惹議！張宏林道歉還原發言脈絡

柯志恩反擊：公督盟應維持超然立場

公民監督國會聯盟執行長張宏林日前以「聽話的狗」形容部分民代，引爆國民黨陣營反彈，矛頭也指向高雄市長候選人柯志恩；張宏林今（10）日發聲致歉，同時強調自己的原意是批評政黨政治下，民代難以擺脫黨紀約束，並非刻意針對柯志恩，更不是要辱罵她。然而，柯志恩似乎不買單這番說法，對於張宏林的言論，她則表示不予置評。事件起因於柯志恩日前在辯論會上承諾，未來若當選高雄市長，決策不會受到國民黨團總召傅崐萁、立委翁曉玲等人左右。不過，張宏林8日談及相關議題時表示，「現在都不敢吭聲的人，未來也只會當聽話的狗」，相關言論隨即引發藍營強烈不滿，國民黨方面不僅要求他向柯志恩道歉，更有人要求他辭去公督盟執行長職務。張宏林今天上午在立法院受訪時表示，政黨政治本來就有黨紀及黨機器的運作，政黨也可能透過提名或其他手段，要求民代配合黨團立場投票。他以過去國安法案及國防預算等議題為例，認為候選人即使在選舉期間強調未來會與政黨保持距離，最終仍可能依循黨的立場行事，因此相關承諾並不一定符合實際政治運作。張宏林進一步澄清，自己過去確實曾以「乖乖的投票部隊」或「乖乖聽話的狗」形容這類現象，但這是針對政黨政治下的集體投票行為，並非直接將此與柯志恩畫上等號，也沒有特別針對她個人進行辱罵。張宏林坦言，相關說法可能造成誤解或讓當事人感到不舒服，自己願意表達最誠摯的歉意，也會檢討未來的表達方式。對於張宏林道歉，柯志恩表示，公督盟已經偏離過去監督國會的角色，既然要檢驗立委，本身就應該維持超然立場。她認為，一個監督國會的組織執行長，竟然使用這樣的言詞評論女性政治人物，實在不妥。柯志恩也提到，國民黨高雄市議會黨團已針對此事公開譴責，至於張宏林的言論，她則表示不予置評。