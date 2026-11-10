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3場活動發900份消費券 檢調追查是否藉機拉票

2026九合一選舉進入最後倒數，台北市無黨籍市議員徐立信今（10）日驚傳涉嫌賄選。檢調接獲檢舉，徐立信疑似以促進地方經濟為由，透過里長協助發放900份、總價值18萬元的「敬老消費券」，不僅券面印有個人頭像，更疑似在發放現場向里民請託支持，涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》投票行賄罪。台北地檢署今日指揮調查局兵分3路搜索，並約談徐立信、辦公室主任及相關里民等20多人到案，釐清是否涉及買票賄選。據了解，徐立信過去曾結合地方商家舉辦社區活動，發放愛心消費券，今年則分別於3月25日、4月10日及4月17日，在萬華區西門里、和德里及騰雲里舉辦「敬老消費券」發放活動，疑似透過當地里長協助召集民眾，每場發放300份，合計900份、總價值18萬元。消費券分為50元及100元面額，每份合計200元，可在中正、萬華區特約商家使用，券面還印有徐立信個人頭像。徐立信及其辦公室主任李茂基疑似在活動現場向里民表示「懇請大家支持」，因此遭檢舉涉及投票行賄。台北地檢署今日指揮調查局台北市調查處，搜索徐立信住處兼辦公室、名下公司立詳商旅及李茂基住處等3處，並以涉嫌違反《選罷法》投票行賄罪，約談徐立信、李茂基2名被告，同時通知3名里長及領取消費券的民眾到案作證，全案約談20多人，持續釐清相關金流及發放消費券的目的。