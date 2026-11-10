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▲柯志恩強調，她所提出的演唱會經濟2.0，正是經過產業交流、政策研議後，針對現有制度提出的升級方向。（圖／翻攝畫面）

▲柯志恩指出，高雄已經成功讓世界看見，接下來要讓演唱會經濟的效益更加深化，所以提出演唱會經濟2.0升級方案。（圖／翻攝畫面）

針對陳其邁市長近日演唱會經濟的評論，國民黨高雄市長候選人柯志恩表示，演唱會經濟為高雄帶來龐大人潮、觀光商機與城市能見度，這些成果值得肯定，也必須持續延續。她認為，高雄既然已經建立「演唱會之都」的品牌，下一階段就應該思考如何深化產業效益、完善配套措施，讓城市發展的成果惠及更多產業與市民。「延續高雄的光榮感，是我的承諾；讓演唱會經濟持續升級，是我已經做好準備、要為高雄推動的工作。」柯志恩指出，已陸續與國內外多家經紀公司業界人士交流，汲取第一線產業經驗，進而提出「演唱會經濟2.0」升級方案，包括透過場租優惠鼓勵實名制、建立住宿價格監測機制，以及整合交通、旅宿、餐飲與地方觀光資源，讓演唱會商機擴散至高雄各地。柯志恩強調，政策必須建立在產業專業與實務經驗之上，才能真正回應業界需求，讓高雄演唱會經濟持續深化、全面升級。柯志恩進一步表示，城市治理必須兼顧不同群體的需求，如何在擴大觀光效益的同時，照顧市民的參與權益，本來就是市府應該思考的政策方向。國際上已有部分場館及活動採取社區門票抽籤、特定區域居民優先購票等安排，相關經驗都值得高雄參考。因此，柯志恩提出「高雄市民優先購票」構想，參考國際做法以及國內現行信用卡合作夥伴、售票平台會員優先購票的運作模式，研議提供少部分票券，初期以5%以下為原則，讓經過資格驗證的高雄市民享有優先購票機會，並搭配實名制、購票張數限制等配套，兼顧公平性與防範黃牛。相關制度仍將與主辦單位、售票平台及產業界充分討論，在不影響演唱會招商與整體市場運作的前提下，尋求可行方案。對於外界質疑市民優先購票可能助長黃牛，或減少外地歌迷帶來的觀光效益，柯志恩表示，防範黃牛的關鍵在於身分驗證、實名管理及交易規範，不能將優先購票與黃牛問題直接畫上等號。同樣地，讓少部分高雄市民享有優先購票機會，也不代表排斥外地歌迷。「引進外地經濟效益與保障在地市民權益，完全可以透過良好的制度設計並行不悖。」柯志恩強調，她所提出的演唱會經濟2.0，正是經過產業交流、政策研議後，針對現有制度提出的升級方向。對於好的政策，應該持續推動；對於尚待改善的問題，就應該拿出具體解方。城市發展不能停留在既有成績，更要不斷精進，才能維持高雄的競爭力。我們歡迎全世界的歌迷來高雄，也希望高雄市民能夠有更多參與的機會。」柯志恩最後表示，高雄已經成功讓世界看見，接下來要讓演唱會經濟的效益更加深化，讓產業發展更加扎根，讓市民對城市的光榮感持續累積。「讓巨星來高雄、讓產業留在高雄，也讓高雄市民共享城市發展的成果。讓高雄人看到歌迷，加入歌迷，變成歌迷，一起深化演唱會經濟與產業鏈在高雄實現。」