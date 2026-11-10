耶誕交換禮物有新選擇！星巴克表示，今天11月10日起開賣全新Bearista「驚喜盲盒小熊玻璃TOGO冷水杯」，點綴雪花、化身馴鹿或變身滑雪造型都好萌，毛帽小熊還會變色，還有神秘隱藏版共5款開搶。《NOWNEWS今日新聞》為大家整理價格、容量、購買方式一次掌握。

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星巴克推出「小熊玻璃杯盲盒」！馴鹿、雪球、滑雪5款Bearista曝

2025年全球爆紅大缺貨的星巴克「Bearista小熊玻璃杯」，今年初登陸台灣後也大受歡迎，經典綠毛帽款後、還推出足球小熊、草莓小熊及縮小迷你版Bearista玻璃吊飾，甚至聯名泡泡瑪特POP MART經典角色MOLLY、與史努比造型玻璃冷水杯。

▲耶誕交換禮物推薦星巴克Bearista「小熊玻璃TOGO冷水杯」驚喜盲盒。（圖／星巴克starbucks.com.tw）
▲耶誕交換禮物推薦星巴克Bearista「小熊玻璃TOGO冷水杯」驚喜盲盒。（圖／星巴克starbucks.com.tw）
如今，星巴克Bearista小熊變為冬日驚喜，全新推出「驚喜盲盒小熊玻璃TOGO冷水杯」，共有5款造型隨機開箱，推薦大家耶誕交換禮物新選擇。

◾️馴鹿小熊：以經典耶誕意象搭配溫暖的琥珀色杯身搭配馴鹿頭套，營造濃濃節慶氛圍。

◾️雪球小熊：以雪花圖案點綴杯身，在小熊頭頂打造有如透明雪屋般的童話場景。

◾️滑雪小熊：結合繽紛色彩與滑雪裝備造型，展現冬季戶外活動的活潑趣味。

◾️冬季毛帽小熊：小熊戴上保暖毛帽，模樣超級療癒可愛。

◾️神祕隱藏款

▲星巴克推出「驚喜盲盒小熊玻璃TOGO冷水杯」。（圖／星巴克starbucks.com.tw）
▲星巴克推出「驚喜盲盒小熊玻璃TOGO冷水杯」。（圖／星巴克starbucks.com.tw）
趣味冷變設計！變色小熊是牠　價格、買法一次看

值得一提的是，這次星巴克「驚喜盲盒小熊玻璃TOGO冷水杯」的「冬季毛帽小熊」，杯身還融入趣味冷變設計，倒入冰涼飲品會呈現視覺變化，充滿驚喜。

▲「冬季毛帽小熊」有變色效果。（圖／星巴克starbucks.com.tw）
▲「冬季毛帽小熊」有變色效果。（圖／星巴克starbucks.com.tw）
星巴克「驚喜盲盒小熊玻璃 TOGO 冷水杯」資訊

款式：共有5款（含1款隱藏版）隨機出貨

容量：591毫升

價格：1380元

通路：星巴克全台門市、線上門市（yahoo!購物中心、博客來、康是美網購）

盲盒商品隨機出貨，恕不挑款；拆封後除商品瑕疵外，恕不接受退換貨；商品銷售數量依各門市實際庫存為主；商品上市首日，每位顧客每次結帳限購數量請見銷售辦法，如有額外需求需重新排隊；隔日起不再限制。


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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...