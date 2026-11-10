耶誕交換禮物有新選擇！星巴克表示，今天11月10日起開賣全新Bearista「驚喜盲盒小熊玻璃TOGO冷水杯」，點綴雪花、化身馴鹿或變身滑雪造型都好萌，毛帽小熊還會變色，還有神秘隱藏版共5款開搶。《NOWNEWS今日新聞》為大家整理價格、容量、購買方式一次掌握。
星巴克推出「小熊玻璃杯盲盒」！馴鹿、雪球、滑雪5款Bearista曝
2025年全球爆紅大缺貨的星巴克「Bearista小熊玻璃杯」，今年初登陸台灣後也大受歡迎，經典綠毛帽款後、還推出足球小熊、草莓小熊及縮小迷你版B
earista玻璃吊飾，甚至聯名泡泡瑪特POP MART經典角色MOLLY、與史努比造型玻璃冷水杯。
如今，星巴克Bearista小熊變為冬日驚喜，全新推出「驚喜盲盒小熊玻璃TOGO冷水杯」，共有5款造型隨機開箱，推薦大家耶誕交換禮物新選擇。
◾️馴鹿小熊：以經典耶誕意象搭配溫暖的琥珀色杯身搭配馴鹿頭套，營造濃濃節慶氛圍。
◾️雪球小熊：以雪花圖案點綴杯身，在小熊頭頂打造有如透明雪屋般的童話場景。
◾️滑雪小熊：結合繽紛色彩與滑雪裝備造型，展現冬季戶外活動的活潑趣味。
◾️冬季毛帽小熊：小熊戴上保暖毛帽，模樣超級療癒可愛。
◾️神祕隱藏款
趣味冷變設計！變色小熊是牠 價格、買法一次看
值得一提的是，這次星巴克「驚喜盲盒小熊玻璃TOGO冷水杯」的「冬季毛帽小熊」，杯身還融入趣味冷變設計，倒入冰涼飲品會呈現視覺變化，充滿驚喜。
星巴克「驚喜盲盒小熊玻璃 TOGO 冷水杯」資訊
款式：共有5款（含1款隱藏版）隨機出貨
容量：591毫升
價格：1380元
通路：星巴克全台門市、線上門市（yahoo!購物中心、博客來、康是美網購）
盲盒商品隨機出貨，恕不挑款；拆封後除商品瑕疵外，恕不接受退換貨；商品銷售數量依各門市實際庫存為主；商品上市首日，每位顧客每次結帳限購數量請見銷售辦法，如有額外需求需重新排隊；隔日起不再限制。
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2025年全球爆紅大缺貨的星巴克「Bearista小熊玻璃杯」，今年初登陸台灣後也大受歡迎，經典綠毛帽款後、還推出足球小熊、草莓小熊及縮小迷你版B
◾️馴鹿小熊：以經典耶誕意象搭配溫暖的琥珀色杯身搭配馴鹿頭套，營造濃濃節慶氛圍。
◾️雪球小熊：以雪花圖案點綴杯身，在小熊頭頂打造有如透明雪屋般的童話場景。
◾️滑雪小熊：結合繽紛色彩與滑雪裝備造型，展現冬季戶外活動的活潑趣味。
◾️冬季毛帽小熊：小熊戴上保暖毛帽，模樣超級療癒可愛。
◾️神祕隱藏款
值得一提的是，這次星巴克「驚喜盲盒小熊玻璃TOGO冷水杯」的「冬季毛帽小熊」，杯身還融入趣味冷變設計，倒入冰涼飲品會呈現視覺變化，充滿驚喜。
款式：共有5款（含1款隱藏版）隨機出貨
容量：591毫升
價格：1380元
通路：星巴克全台門市、線上門市（yahoo!購物中心、博客來、康是美網購）
盲盒商品隨機出貨，恕不挑款；拆封後除商品瑕疵外，恕不接受退換貨；商品銷售數量依各門市實際庫存為主；商品上市首日，每位顧客每次結帳限購數量請見銷售辦法，如有額外需求需重新排隊；隔日起不再限制。