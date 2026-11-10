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2026 AAA高雄直播、電視轉播資訊

收看平台 紅毯／花車 頒獎典禮 Disney+線上直播 15：00 17：00 三立都會台（30頻道） 16：30 18：00 三立綜合台MOD301 16：30 18：00

AAA兩天卡司不同 周子瑜、張員瑛分別主持

▲今年的AAA也可以透過電視、OTT收看，線上由Disney+同步轉播，電視收看可至三立都會台30頻道、三立綜合台MOD301。（圖／三立、Disney+）

2026 AAA亞洲明星盛典（Asia Artist Awards）將於12月5日、6日連續兩天在高雄國家體育場（世運主場館）登場，集結周子瑜、張員瑛、池昌旭、邊佑錫、金裕貞、金宣虎，以及SUPER JUNIOR-D&E、TXT、ATEEZ、ITZY等超過50組韓日台藝人，兩天共10萬張門票開賣後迅速秒殺，沒搶到票的粉絲也不用難過！Disney+取得獨家線上直播權，三立電視則拿下台灣有線電視及MOD獨家轉播權，無論習慣用手機、電腦追星，還是想坐在電視機前看典禮，都能同步收看。今年AAA首度連續兩天舉行頒獎典禮，12月5日、6日的紅毯皆於下午3點開始，正式典禮則在下午5點登場。Disney+將連續兩天從下午3點起同步直播紅毯，下午5點接著播出頒獎典禮，全程以韓語播出，並提供即時中文字幕，讓粉絲不用擔心聽不懂偶像的得獎感言。至於習慣看電視的觀眾，可以鎖定三立都會台（有線電視30台）、三立綜合台（MOD301台），不過會晚OTT一小時，兩天皆從下午4點30分開始轉播花車繞場及紅毯訪問，晚間6點再播出完整版頒獎典禮。主持人：周子瑜、成韓彬演 員：高允貞、金宣虎、金秀賢、多賢、文相敏、朴智煥、朴志訓、裴宗玉、安孝燮、尹敬浩、李多熙、李洪耐、秋泳愚、許南俊歌 手：浪花男子、NEXZ、多榮、RIIZE、LNGSHOT、RESCENE、MONSTA X、SUPER JUNIOR-D&E、OURBIRTHDAY、IDID、&TEAM、告五人、ATEEZ、Xdinary Heroes、然竣、ALLDAY PROJECT、WOODZ、元弼、ITZY、周憲、YENA、KISS OF LIFE、KickFlip、tripleS、Hearts2Hearts主持人：張員瑛、池昌旭演 員：金裕貞、金載原、金惠奫、文相敏、道枝駿佑、邊佑錫、尹敬浩、音文碩、李多熙、李相二、李鐘圓、張多皒、許成泰、惠利歌 手：NEXZ、多榮、LNGSHOT、RESCENE、MEOVV、朴志訓、成韓彬、ALPHA DRIVE ONE、ATEEZ旼琦、ATEEZ星化、ATEEZ友榮、NMIXX、YUNA、ZEROBASEONE、周子瑜、ITZY彩領、CORTIS、QWER、CLOSE YOUR EYES、KiiiKiii、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、TWS、TUIDE、tripleS