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▲台中長榮官網購物即日起至11月15日販售雙11餐券。冠品鐵板燒平日雙人午餐券2799元。（圖／長榮提供）

▲台中長榮桂冠酒店與采・寓halo house推出限時訂房優惠，11月11日至13日透過官網或電話預訂。（圖／長榮提供）

搶攻雙11旅遊與餐飲商機，台中長榮桂冠酒店與采・寓halo house推出限時訂房優惠，11月11日至13日透過官網或電話預訂，平日純住宿每房每晚2911元起，加價110元可升等指定房型，入住期間延伸至明年2月3日。台中長榮桂冠酒店平日每房每晚3111元，加價110元可升等至可供4人入住的高級家庭房，或貴賓樓層雙人客房；加價1100元則可升等一房一廳套房。專案不含早餐，另提供限量自助早餐買一送一加購優惠，每客715元。采・寓則以雙人旅遊及獨旅客群為主，標準雙人房平日每房每晚2911元，加價110元可升等高級雙人房。兩館也同步推出客房布置加購，每房399元起，提供生日、周年紀念及求婚等需求選擇。餐飲優惠方面，台中長榮官網購物即日起至11月15日販售雙11餐券。冠品鐵板燒平日雙人午餐券2799元；酒吧「無酒精咖啡券」5張套票495元，供消費者依用餐需求選購。點心坊也推出甜點組合，北海道生乳捲及長條蛋糕提供3條999元優惠，爭取聚會分享與日常甜點消費。因應年末尾牙及春酒聚餐，咖啡廳自助百匯即日起至2027年3月15日，午、晚餐時段推出16人同行1人免費優惠，另有每人88折方案，服務費依原價一成另計，特殊節慶不適用。業者表示，此次串聯住宿、房型升等、餐券與團體聚餐優惠，希望吸引不同客群。訂房優惠限11月11日至13日受理，餐券則販售至11月15日，消費者預訂時可向館方確認適用日期與使用條件。