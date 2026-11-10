我是廣告 請繼續往下閱讀

過敏性休克恐危及性命 遭蜂螫「快移除蜂針」

新北市烏來區今（10）日中午發生蜂群螫傷事件，共有6名民眾遭蜂螫，其中有3名傷者送至天主教耕莘醫院急診救治。醫師提醒，一般人被蜂螫時，可能出現紅腫、搔癢等症狀，但部分患者對蜂毒產生嚴重過敏，即便只被一隻蜂螫傷，也可能會出現呼吸困難、意識喪失等危急情況。有3名傷者今因被蜜蜂螫，送往天主教耕莘醫院急診救治。有傷者回憶，當時才剛下車，甚至還沒發現蜂群的位置，大批蜂隻突然襲來，讓眾人措手不及。天主教耕莘醫院提到，接獲蜂螫傷患送醫訊息後，立即通知外科醫療團隊至急診待命。目前3名患者意識均清楚，經治療後持續留院觀察。天主教耕莘醫院急診主任鍾鴻春提到，蜂螫傷最需要注意的是蜂毒可能引起的全身性過敏反應。一般民眾遭蜂螫後，常見局部疼痛、紅腫、搔癢等症狀，但部分患者可能對蜂毒產生「嚴重過敏反應」，即使只被一隻蜂螫傷，也可能在短時間內出現全身性蕁麻疹、呼吸困難、喉頭水腫、血壓下降，甚至意識喪失等危急情況。鍾鴻春表示，過敏性休克是一種可能危及生命的急症，當患者出現呼吸困難、血壓下降或意識改變時，必須立即接受緊急醫療處置。腎上腺素（Epinephrine）是治療過敏性休克的第一線藥物，醫護人員可依相關醫療指引給予適當處置，並搭配氧氣、輸液及其他必要治療，爭取黃金救命時間。鍾鴻春說，除了嚴重過敏反應，若民眾短時間內遭大量蜂螫，也可能因蜂毒累積產生全身性毒性反應，包括橫紋肌溶解、急性腎損傷及肝功能異常等。部分患者即使受傷當下沒有明顯呼吸困難，仍可能在後續數小時至數日內出現身體不適，因此遭多處蜂螫的民眾，應儘速就醫接受評估。針對蜂螫後的緊急處置，鍾鴻春提醒，民眾首先應迅速遠離蜂群，避免持續遭受攻擊。若皮膚上留有蜂針，應儘快移除，並以清水清潔傷口、適度冰敷，減輕局部疼痛與腫脹。切勿擠壓傷口或塗抹不明偏方，以免延誤治療。尤其當傷者出現呼吸急促、喉嚨緊縮、聲音沙啞、嘴唇腫脹、全身紅疹、頭暈、冒冷汗或昏厥等症狀時，應立即撥打119求救，切勿自行開車就醫。鍾鴻春表示，烏來地區山林環境豐富，登山、健行及戶外活動人口眾多，民眾進入山區時應提高警覺。建議穿著長袖、長褲及包覆性鞋具，避免使用氣味濃烈的香水，並留意樹叢、草木及周遭環境是否有蜂群活動。若不慎驚擾蜂群，應儘速遠離現場並保護頭頸部，切勿停留拍打蜂隻或自行摘除蜂巢。