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趙小僑推出全新Podcast《嗨！我是小僑》，邀來繼子劉子銓、老公劉亮佐，以及前主播張齡予、演員李佳穎。趙小僑在節目上當面問劉子銓，為什麼以前都直接叫她的名字，直到高中才改口叫「媽媽」，母子倆聊起過去的相處點滴，也讓她終於聽見劉子銓小時候沒說出口的心情。劉子銓近期忙著宣傳主演電影《告別的年代》，仍抽空上節目替趙小僑打氣。兩人從一聲「媽媽」聊到繼親家庭的相處，趙小僑也藉這次機會，聽兒子說起童年和青春期的想法。《告別的年代》由劉子銓、宋芸樺、邱士縉、林子熙等人演出，劉亮佐也參與其中。該片是本屆金馬影展開幕片，入圍金馬獎4項，將於11月13日上映。趙小僑也爆料，剛認識劉亮佐時，對方竟然問她，要跟別的女生約會該穿什麼。她坦言，當初身邊完全沒有人看好這段戀情，但自己被劉亮佐的才華和個性吸引，還是決定和他交往。如今兩人育有女兒典典，劉亮佐除了在節目上談起當年決定求婚的原因，也在錄製當天當起「導演」，每一集都在旁盯場。李佳穎趁寶寶睡覺的空檔來錄影，兩人聊到做試管的辛苦，一度情緒潰堤，錄影也暫時中斷。李佳穎錄完後答應再上節目，希望透過自己的經驗，陪伴正在求子路上的夫妻。張齡予則分享，當媽媽也需要留一點喘息的時間，談如何在照顧孩子之餘，找回生活的主導權。