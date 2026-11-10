我是廣告 請繼續往下閱讀

專利不是愈快愈好 廖承威：部分廠商希望更慢

2年87件 智慧局：案件量健康

專利講求時機，有時候必須搶快，但也有時必須緩慢推進。經濟部智慧局今（10）日表示，為協助產業面臨國際競爭優勢，近年推出「專利再審查加速審查（AEPRe）方案」及「發明及設計專利延緩實體審查措施」，透過「加速」與「延緩」並進的專利雙引擎策略，提供產業界最具彈性的布局工具。智慧局自2024年9月試行AEPRe方案針對初審實體審查遭駁回的申請案，可以透過AEPRe加速再審查，目標在半年內審定，該方案目前收到87件申請案，已發出首次通知的84件案件中，平均審查期間僅需23.8天，並以「醫藥化工」（41%）及「電子電機資訊」（30%）領域的企業為主。今年元旦，智慧局施行發明及設計專利申請延緩實體審查作業新制，發明專利申請延緩實體審查之最長期限由原本的3年大幅放寬至5年，設計專利則由1年放寬至2年，目前共收到443件，平均延緩期間更一舉拉長至4.27年。智慧局長廖承威說明，一般認為專利審查應該要愈快愈好，那麼為什麼會需要加速或延遲方案，因為廠商實際上在專利佈局上都須考慮到適當時機點，舉例像是新創公司或是藥廠，就必須要透過加速展現自身實力，或是取得提前藥證對於後續發展尤其關鍵。然而，也有許多廠商必須延緩審查，如果提前亮牌，可能就會引起外界了解自己的布局，或是面臨挑戰，因此像是聯發科、英特爾（Intel）及福特（Ford）等，都會選擇延緩公布，用時間換取空間。對於AEPRe在試行2年僅有收到87件申請案是否過低，以及廠商申請AEPRe不用多繳費，是否擔心廠商過度利用，增加行政成本？廖承威回應，一開始推出AEPRe是有點試水溫性質，因此沒有特別選擇收取費用。他認為，終究回歸到廠商需要的專利佈局速度，因此不是以增加案量作為目標，而是希望廠商可以多一個選項，認為目前收到件數還算健康，也不會因此排擠到審查量能，必須提出費用以價制量。