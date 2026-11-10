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日本京成電鐵宣布調漲價格，已向日本國土交通省提交申請，其中，台灣民眾抵達東京成田機場後最常選擇的「Skyliner」也將調漲票價，特急列車在明年3月13日將先進行第一波漲價，到2028年3月預計將迎來全面漲價。根據日本經濟新聞報導，日本京成電鐵宣布，預計將於2028年3月調漲車費。這將是該公司自1995年以來首度調整運費，平均調幅為14.1%。以實體車票為例，京成本線的起程基本票價將由現行的150日圓調升至170日圓。學生通學定期票則因整合各線計費架構並考量家庭經濟負擔，採取降價或維持原價方針。京成電鐵已向國土交通省提出變更申請，本次方案中，普通車票平均調漲14.3%，通勤定期票平均調漲16.9%。其中，京成本線的起程基本票價（實體車票）將從150日圓調高至170日圓。另一方面，千原線的起程票價（實體車票）將從200日圓調降至170日圓，松戶線則維持170日圓不變。此調整主因在於兩路線的票價架構將整併至京成本線系統，千原線也因此迎來全面降價。京成電鐵預估，本次調整車費後每年將增加90億日圓營收，該資金將投入引進新型收費特急以提升乘車便利性，並加速設置月台門等各項安全強化工程。根據京成電鐵公告內容，屆時若搭乘特急列車「Skyliner」從京成上野站前往成田機場，成人單程票價預計將從現行的2,580日圓調升至3,000日圓，漲幅達420日圓（16.3%）。規劃將採兩階段調漲，首先於2027年3月13日調升Skyliner的特急費用，成人每程增加200日圓、兒童增加100日圓，隨後於2028年3月調整一般乘車券運費，但第二階段漲價詳情仍待國土交通省核定以及公司宣告。目前搭乘Skyliner往返京成上野至成田機場區間，成人單程乘車券（實體車票）為1,280日圓，加上特急費用1,300日圓，合計為2,580日圓。根據規劃，京成電鐵將於2027年3月13日將成人特急費用調高200日圓，使總額增至2,780日圓；接著在2028年3月的運費調整中，申請將行經成田機場線的該區間乘車券調升至1,500日圓。若順利獲准實施，加計特急費用後的單程票價將正式來到3,000日圓。若比較東京都心前往成田機場的鐵道交通成本，Skyliner由京成上野站發車，而JR東日本旗下的成田特快N'EX則自東京站發車，兩者起點不同。以現行票價來看，N'EX自東京站至成田機場的普通車廂指定席成人單程票價為3,140日圓，比Skyliner現行票價高出560日圓；相較於京成電鐵調整後的預估票價3,000日圓，則仍高出140日圓。京成電鐵也預告2028年將推出新型特急，在強化成田機場接駁方面，京成電鐵計劃於2028年度在押上至成田機場區間引進新型特急列車，列車型號定為「3900型」。該新型特急目標將押上至機場第2航廈站的最快行車時間縮短至30分鐘出頭；本次運費調整申請中，引進新型收費特急亦被列為提升運輸能力的重大設備投資項目之一。