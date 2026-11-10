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▲臺北市政府率全國各級政府機關之先，取得財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「可持續發展連結債券」（Sustainability-Linked Bonds，簡稱SLB）資格認可。（圖／取自北市政府財政局官網）

臺北市政府推動永續金融再創新里程碑！臺北市長蔣萬安今（10）日於市政會議宣布，臺北市政府率全國各級政府機關之先，取得財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「可持續發展連結債券」（Sustainability-Linked Bonds，簡稱SLB）資格認可，將城市減碳績效與政府債券發行條件連結，不僅開創政府籌資新模式，更展現臺北市以財政創新支持淨零轉型、落實永續治理的決心。臺北市政府財政局表示，面對全球氣候變遷及淨零轉型趨勢，臺北市已率全國之先制定《臺北市淨零排放管理自治條例》，將2050淨零排放目標法制化，並訂定2030年減碳40%、2040年減碳65%及2050年淨零排放的階段性目標。市府由環保局統籌推動各項減碳政策，並積極導入碳預算管理機制，強化減碳績效的量化管理及政策執行力。為進一步結合財政管理與氣候治理，財政局攜手環保局，依據臺北市淨零排放路徑，共同完成SLB計畫書，將溫室氣體減量納入債券關鍵績效指標（KPI），並設定永續績效目標（SPT），使債券本息支付條件與減碳成果連動。透過明確的績效衡量、資訊揭露及外部評估機制，讓減碳承諾不再只是政策宣示，更成為可以追蹤、驗證的具體行動。蔣市長於市政會議中特別肯定財政局與環保局跨局處合作的努力與成果。財政局長胡曉嵐表示，這次取得SLB資格認可，最大的意義，不只是多了一項籌資工具，而是讓財政政策成為推動城市永續轉型的重要力量。過去政府發行公債，主要著重於資金籌措與債務管理；如今透過SLB機制，將減碳績效與債券財務條件連結，並接受外部專業評估及市場檢視，不僅提升政策透明度與公信力，也讓臺北市的淨零承諾更具體、更可信，展現首都接軌國際永續金融市場的企圖心。胡局長進一步指出，臺北市政府自113年率全國地方政府之先發行社會責任債券，以捷運建設作為資金運用項目，截至115年10月底，已累計發行7檔、150億元，總發行額度居全國地方政府之冠。此次規劃發行的SLB，與社會責任債券最大的不同，在於募集資金不以特定建設項目為限，而是透過債券財務條件與永續績效目標連結，兼顧資金運用彈性及減碳政策責任，為市府債務管理開創更多可能。胡局長強調，從社會責任債券到永續發展連結債券，臺北市持續探索財政創新的可能。我們希望讓每一項財政決策，不僅考量當下的資金需求，更能為城市的長遠發展創造價值。此次取得資格認可，看似只是政府公債制度的一小步，卻是臺北市將財政紀律、氣候責任與國際永續金融接軌的重要一步。財政局最後表示，感謝櫃買中心、環保局、市庫代理銀行台北富邦銀行及安永聯合會計師事務所的專業協助。未來市府將持續秉持財政紀律，穩健推動債務管理，並結合環保局碳預算管理機制，深化財政政策與減碳治理的連結，落實「以財政支持永續、以永續鞏固財政」的理念，為臺北市打造兼具財政韌性、環境永續與國際競爭力的城市未來。