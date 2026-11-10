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韓國天團BTS（防彈少年團）即將於11月19日、21日、22日一連3天在高雄世運主場館舉辦《ARIRANG》演唱會，無法親臨現場的粉絲也有機會透過大銀幕同步應援！威秀影城日前宣布全球零秒差直播11月21日高雄場演出，首波門票開賣隨即秒殺，今（10）日緊急宣布加開「現場直播」及「安可重播」場次，擴大至全台18家影城、2天共釋出近1.1萬個座位，11月12日下午1點威秀官網以及app開賣、11月13日臨櫃啟售，票價1450元，沒搶到演唱會門票的ARMY可別再錯過！【活動場次】現場直播：2026年11月21日（六）18:45 入場安可重播：2026年11月22日（日）12:00 入場【官網線上訂票（高雄站）】現場直播：安可重播：【售票時程與通路】售票時間：．2026年11月12（四）啟售首日僅限「威秀影城官網」及「官方 APP」線上購票．2026年11月13日（五）各影城營業日起，開放現場臨櫃售票【票價與特典】票價：1,450元限定入場特典：專屬特製特典即將公開，敬請期待！【18據點同步應援影城一覽】· 台北 MUVIE CINEMAS台北松仁、台北南港LaLaport、信義威秀影城、京站威秀影城、西門威秀影城· 新北 板橋大遠百威秀影城、林口M.O.P.威秀影城、新店裕隆城威秀影城、中和環球威秀影城· 桃園 統領威秀影城· 新竹 新竹大遠百威秀影城、新竹巨城威秀影城· 台中 MUVIE CINEMAS台中TIGER CITY、台中大遠百威秀影城、iFG遠雄廣場威秀影城· 台南 台南大遠百威秀影城、台南南紡威秀影城· 高雄 高雄大遠百威秀影城為了展現「最挺 ARMY、威秀影城紫愛你」的滿滿心意，威秀影城緊急加碼釋出更多座席，全面擴張北中南影廳量能，串聯全台共18家精華樞紐據點同步應援，2日活動共近1.1萬席次，全力滿足所有想為最愛的BTS應援的廣大ARMY。本次加開之座席包含「現場直播」與「安可重播」兩大應援場次，供粉絲自由選擇，讓各地ARMY免去長途奔波，只要就近前往生活圈影城，即可在天團睽違8年再臨的歷史時刻，與全球ARMY零秒差連線，齊聚沉浸於七位成員 RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、Jung Kook 帶來的震撼舞台。此外，每逢推出必引發搜集熱潮的「威秀影城特製限定入場特典」，更是本次加開不容錯過的焦點！專為本場盛事企劃的專屬特典目前仍處於保密階段，極具紀念價值與典藏意義，神祕紀念禮即將解鎖，敬請ARMY密切鎖定「威秀影城官方社群平台」，掌握最新票務與情報發布。