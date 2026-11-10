睽違13年的《俠盜獵車手 6》（Grand Theft Auto VI，簡稱GTA 6）即將於11月19日上市，全球玩家已經迫不及待，甚至提前掀起一波「請假潮」！根據英國人資管理平台 BrightHR 最新調查，英國上班族為了玩《GTA 6》，光是11月至12月就預計請掉多達8.3萬天假期，有人甚至在請假理由寫下「不准假我就辭職」。不只如此，美國一家汽車改裝公司更直接宣布，因為太多員工準備在上市當天投入遊戲，乾脆讓全公司暫停營運。遊戲明明還沒上市，現實世界的上班族卻已經開始準備「逃離職場」，讓這款年度大作的魅力再次成為話題。
《GTA 6》掀請假潮！英國玩家請掉8.3萬天假、嗆聲不准假就離職
根據英國人資管理平台 BrightHR最新公布的調查，英國約7萬家企業、超過120萬名員工的休假資料，發現在11月19日《GTA 6》上市當天，有4.63%的請假申請理由提到「GTA」。若將時間拉長至11月及12月，推估英國上班族為了這款遊戲安排的假期更高達8.3萬天，相關假期的薪資成本估計達1240萬英鎊，上市當天就占了314萬英鎊。
最有趣的是，部分玩家根本不掩飾請假目的，直接在申請表單寫下「GTA 週，我要穿著內褲躺在沙發上玩遊戲」、「GTA 發售，如果不准假，我就辭職」，還有人霸氣表示「GTA 日，遊戲開打，魯蛇們！」甚至有一名死忠玩家，特別累積整整兩週的年假，只為了在《GTA 6》上市後全心投入遊戲。
美國公司直接宣布停工！員工集體消失「人在罪惡市」
不只英國掀起請假潮，美國汽車性能改裝公司 Burger Motorsports 更早在今年6月就透過Instagram發布公告，宣布將在11月19日《GTA 6》上市當天，暫時停止全公司日常營運。公司表示，管理階層在評估多名員工的排班衝突後，認為《GTA 6》上市恐怕會嚴重影響正常營運，因為已有多名員工提前通知，當天可能「無法上班」、「無法聯繫」，甚至直接表明自己會「人在罪惡市（Vice City）」。
公司還列出可能受到影響的業務，包括客服、訂單處理、物流出貨、工程研發、社群媒體，以及最重要的「整體工作效率」。至於什麼時候恢復上班？公告開玩笑表示，預計等員工完成遊戲地圖初步探索、至少通過一項任務，並重新回到現實世界後，公司就能恢復正常運作。
美國玩家也想翹班玩《GTA 6》！近4成打算請假、還有人想裝病
事實上，《GTA 6》引發的請假現象不只有個別案例。根據娛樂媒體公司GameSquare的調查，研究團隊針對1000名美國全職上班族玩家進行訪問，發現有10%受訪者打算在遊戲上市當天不上班，另有30%正在考慮請假，而在考慮請假的族群中，更有36%表示可能直接請病假。
此外，有42%受訪玩家認為，《GTA 6》上市後可能導致自己的工作效率下降，顯示這款作品的吸引力，甚至可能延伸至現實職場。另一家人資軟體公司 BambooHR公布的資料 也顯示，美國員工在11月19日的休假申請率，比過去兩年相近日期高出約13%，其中18%的受訪全職受薪員工表示，計畫在《GTA 6》上市當天休假。
《GTA 6》將於11月19日上市，首發平台為 PlayStation 5 及 Xbox Series X／S，台灣玩家可於當天凌晨0時正式進入遊戲世界。距離上市只剩9天，究竟有多少上班族真的會為了前往罪惡市而向公司請假，也成為遊戲發售前最有趣的話題之一。
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根據英國人資管理平台 BrightHR最新公布的調查，英國約7萬家企業、超過120萬名員工的休假資料，發現在11月19日《GTA 6》上市當天，有4.63%的請假申請理由提到「GTA」。若將時間拉長至11月及12月，推估英國上班族為了這款遊戲安排的假期更高達8.3萬天，相關假期的薪資成本估計達1240萬英鎊，上市當天就占了314萬英鎊。
最有趣的是，部分玩家根本不掩飾請假目的，直接在申請表單寫下「GTA 週，我要穿著內褲躺在沙發上玩遊戲」、「GTA 發售，如果不准假，我就辭職」，還有人霸氣表示「GTA 日，遊戲開打，魯蛇們！」甚至有一名死忠玩家，特別累積整整兩週的年假，只為了在《GTA 6》上市後全心投入遊戲。
不只英國掀起請假潮，美國汽車性能改裝公司 Burger Motorsports 更早在今年6月就透過Instagram發布公告，宣布將在11月19日《GTA 6》上市當天，暫時停止全公司日常營運。公司表示，管理階層在評估多名員工的排班衝突後，認為《GTA 6》上市恐怕會嚴重影響正常營運，因為已有多名員工提前通知，當天可能「無法上班」、「無法聯繫」，甚至直接表明自己會「人在罪惡市（Vice City）」。
公司還列出可能受到影響的業務，包括客服、訂單處理、物流出貨、工程研發、社群媒體，以及最重要的「整體工作效率」。至於什麼時候恢復上班？公告開玩笑表示，預計等員工完成遊戲地圖初步探索、至少通過一項任務，並重新回到現實世界後，公司就能恢復正常運作。
事實上，《GTA 6》引發的請假現象不只有個別案例。根據娛樂媒體公司GameSquare的調查，研究團隊針對1000名美國全職上班族玩家進行訪問，發現有10%受訪者打算在遊戲上市當天不上班，另有30%正在考慮請假，而在考慮請假的族群中，更有36%表示可能直接請病假。
此外，有42%受訪玩家認為，《GTA 6》上市後可能導致自己的工作效率下降，顯示這款作品的吸引力，甚至可能延伸至現實職場。另一家人資軟體公司 BambooHR公布的資料 也顯示，美國員工在11月19日的休假申請率，比過去兩年相近日期高出約13%，其中18%的受訪全職受薪員工表示，計畫在《GTA 6》上市當天休假。
《GTA 6》將於11月19日上市，首發平台為 PlayStation 5 及 Xbox Series X／S，台灣玩家可於當天凌晨0時正式進入遊戲世界。距離上市只剩9天，究竟有多少上班族真的會為了前往罪惡市而向公司請假，也成為遊戲發售前最有趣的話題之一。