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▲「祥鶴樓港式海鮮餐廳」11/28將舉辦「藍綠選情之夜」，以每人880元、十道創意料理及200吋超大螢幕直播開票為號召。（圖／記者陳美嘉攝，2026.11.10）

2026年九合一大選11月28日登場，高雄知名企業家、「PK褲子大王」董事長楊政城今(10)日宣佈，投票當晚將於旗下「祥鶴樓港式海鮮餐廳」舉辦「藍綠選情之夜」，以每人880元、十道創意料理及200吋超大螢幕直播開票為號召，邀請民眾齊聚一堂，邊吃大餐、邊看開票。「選票可以分藍綠，美食不必分黨派，讓緊張刺激的選舉夜多一分歡笑與人情味。」祥鶴樓董事長、綽號「PK」的楊政城表示，祥鶴樓推出的「藍綠選情之夜」，每人只要880元，就能享用十道充滿政治趣味的創意料理，5點開始進場，並透過現場300吋超大螢幕同步掌握開票戰況。從餐桌上的美食攻防一路看到選票揭曉。第一道「藍綠大和解」，端出象徵喜氣與團圓的「雙囍大拼盤」，集合海蜇皮、醉雞、宮保雞丁與腰果等多種滋味。第二道「朝野一家親」，以熱騰騰的「海鮮羹」登場。第三道則以諧音創意推出「藍綠一起向前蔥」，搭配祥鶴樓招牌「黃金蔥油餅」，希望選後高雄繼續向前衝。第四道菜名更具政治趣味，以「綠營鴨冠天下」搭配祥鶴樓招牌「片皮烤鴨」，並附上鴨架酸菜冬粉湯。第五道「藍軍穩如泰山」，選用「港式清蒸龍虎斑」，以完整鮮魚上桌。第六道「藍綠攜手發大財」，端出「鐵板蒜蓉粉絲蒸大蝦」。第七道「綠色執政、青出於藍」，以「翡翠鮮蔬燴雙菇」呈現。第八道取名「藍軍執政、東山再起」，以江浙名菜「江南東坡肉」登場。第九道「藍綠合作萬事興」，推出象徵豐收與圓滿的「鰻魚米糕」。最後第十道「選舉輸贏放一邊、甜甜蜜蜜一家親」，以「吉祥甜品」作為壓軸。詳細席次、入場時間及供餐內容，可洽「祥鶴樓」餐廳確認。