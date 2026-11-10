日本免稅新制上路後，退稅方式從過去店家直接辦理的「當店退稅制」，改為先支付含稅金額，再到機場統一辦理退稅的「先付後退制」。不過，新制除了涉及退稅平台、信用卡資料填寫等流程，也讓部分旅客發現，若選擇在機場領取現金，可能還得支付額外手續費。知名旅遊部落客「日本自助旅遊中毒者」林氏璧也分析機場退稅現況，若選擇機場領現，每1萬日圓就會少拿190元。林氏璧也提醒，選擇在機場領取現金，手續費可能比退回信用卡更高。
機場領現不只一筆費用！店家、退稅平台都可能收費
林氏璧今（10）日在「日本自助旅遊中毒者」發文表示，有網友質疑機場領取現金明明會被收取手續費，並指出費用約占原本稅金的10%至20%，認為他先前傳遞的資訊有誤。對此，林氏璧解釋，機場領現可能涉及兩種不同費用，不能全部視為同一筆手續費。
首先，店家會依照與退稅公司的合作方式，收取退稅處理費用，無論旅客最後選擇退回信用卡或在機場領取現金，都可能被收取。其次，若選擇在機場領現，還會產生現金退款機台公司的手續費，約為未稅消費金額的1%至1.1%，另有尾數處理問題。
林氏璧指出，目前店家多半是與退稅公司簽約，並非直接與機場現金退款機台業者對接，因此旅客可能同時遇到店家及退款平台兩筆費用。
消費1萬日圓為例！兩筆手續費合計190日圓
林氏璧以Cash JAPAN為例，說明機場領現可能產生的費用，假設旅客在DRUG ELEVEN消費未稅1萬日圓，加上10%消費稅後，原本可退稅金額為1000日圓。
若店家收取100日圓退稅手續費，剩餘900日圓再由Cash JAPAN收取10%費用，也就是90日圓，兩筆費用合計190日圓，旅客最後領回810日圓。
換算下來，總手續費相當於未稅消費金額的1.9%，或原本應退稅金額的19%，因此旅客才會感覺退稅被扣掉近兩成。
若是店家不收取退稅手續費，情況則不同。同樣消費未稅1萬日圓、原本可退稅1000日圓，若僅由Cash JAPAN收取10%費用，也就是100日圓，旅客最後可領回900日圓，相當於原本稅金的90%。
機場領現手續費較高！換取較快拿到現金
林氏璧也提醒，選擇在機場領取現金，手續費可能比退回信用卡更高。對旅客而言，領現的優點是能較快拿到退款，也能避免將信用卡資料提供給退稅平台所產生的資安疑慮，但相對就必須承擔較高的手續費。
他認為，旅客應先確認店家是否收取退稅手續費，以及退款平台的收費方式，再決定要選擇信用卡退款或機場領現，避免只看見機場收據上的總手續費，卻忽略其中可能包含不同業者收取的費用。
我是廣告 請繼續往下閱讀
林氏璧今（10）日在「日本自助旅遊中毒者」發文表示，有網友質疑機場領取現金明明會被收取手續費，並指出費用約占原本稅金的10%至20%，認為他先前傳遞的資訊有誤。對此，林氏璧解釋，機場領現可能涉及兩種不同費用，不能全部視為同一筆手續費。
首先，店家會依照與退稅公司的合作方式，收取退稅處理費用，無論旅客最後選擇退回信用卡或在機場領取現金，都可能被收取。其次，若選擇在機場領現，還會產生現金退款機台公司的手續費，約為未稅消費金額的1%至1.1%，另有尾數處理問題。
林氏璧指出，目前店家多半是與退稅公司簽約，並非直接與機場現金退款機台業者對接，因此旅客可能同時遇到店家及退款平台兩筆費用。
消費1萬日圓為例！兩筆手續費合計190日圓
林氏璧以Cash JAPAN為例，說明機場領現可能產生的費用，假設旅客在DRUG ELEVEN消費未稅1萬日圓，加上10%消費稅後，原本可退稅金額為1000日圓。
若店家收取100日圓退稅手續費，剩餘900日圓再由Cash JAPAN收取10%費用，也就是90日圓，兩筆費用合計190日圓，旅客最後領回810日圓。
換算下來，總手續費相當於未稅消費金額的1.9%，或原本應退稅金額的19%，因此旅客才會感覺退稅被扣掉近兩成。
若是店家不收取退稅手續費，情況則不同。同樣消費未稅1萬日圓、原本可退稅1000日圓，若僅由Cash JAPAN收取10%費用，也就是100日圓，旅客最後可領回900日圓，相當於原本稅金的90%。
林氏璧也提醒，選擇在機場領取現金，手續費可能比退回信用卡更高。對旅客而言，領現的優點是能較快拿到退款，也能避免將信用卡資料提供給退稅平台所產生的資安疑慮，但相對就必須承擔較高的手續費。
他認為，旅客應先確認店家是否收取退稅手續費，以及退款平台的收費方式，再決定要選擇信用卡退款或機場領現，避免只看見機場收據上的總手續費，卻忽略其中可能包含不同業者收取的費用。