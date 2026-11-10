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▲金宇彬（左）跟申敏兒（右2）參加朋友婚禮被拍。（圖／翻攝自韓網）

韓國演藝圈夫妻金宇彬和申敏兒去年底正式完婚，結婚後兩人首次同框畫面曝光，他們近日一起出席經紀公司AM Entertainment工作人員的婚禮，兩人默契地穿上灰色系情侶服，雖然沒有總是貼在一起，但新婚的喜悅完全藏不住。申敏兒、金宇彬婚後首次公開同框，兩人近日受邀出席所屬經紀公司AM Entertainment工作人員的婚禮，申敏兒擔任致詞嘉賓，金宇彬則是單純來吃喜酒的，流出的畫面中，可以看見兩人一起穿上灰色正裝，雖然沒有黏在一起，但一看就知道是一對幸福的佳偶。值得一提的是，兩人在與新人合照時，還故意站超開沒有貼在一起，感覺是沒有要搶走新人光彩的意思，超貼心主動獲得許多好評。金宇彬和申敏兒2015年公開戀情到現在，10年長跑愛得相當低調，中間還扛過金宇彬癌症期間，堅定的愛情到去年底正式結婚。事實上，金宇彬結婚後還是申敏兒的大粉絲，申敏兒透露，就算在自己狀態不好或變胖的時候，金宇彬都會無腦誇她「妳最漂亮」，也因此讓她覺得被深深愛著，知道身邊多了一個會一輩子支持自己的人，因此結婚後也依舊相當安心。