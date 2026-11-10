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大選倒數18天，國民黨團稍早發布甲級動員令，要求全體立委同志13日上午8時40分在議場前集合，和立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安合開記者會，當天黨團大會也停開一次，據了解，記者會內容將和14日的安心台北大遊行有關。另據了解，國民黨團也規劃12日上午8時到8時40分，將在行政院、監察院和忠孝西路天橋上跨地舉行宣傳活動，由個立委站路口宣傳14日安心大遊行。台北市長蔣萬安將於11月14日舉行「安心台北，有你有我」大遊行，當天14時30分正式出發，規劃黃、藍兩條遊行路線。黃線以競選總部（敦化北路、南京東路口）為起點，由蔣萬安、競總主委盧秀燕領軍；藍線則從大安森林公園（新生南路、信義路三段口）出發，由蔣萬安牽手石舫亘領軍，兩條路線將於大巨蛋前（光復南路）會合，再一同邁向市府，預計於16時在台北市府前安心大會師。競選總部表示，兩條路線最終匯聚市府，代表台北隊將以最堅定的步伐，延續過去四年的施政成果，一步一腳印邁向精彩、榮耀的下一個四年。誠摯邀請所有市民朋友11月14日一起站出來，讓安心的力量匯聚，攜手為台北的未來繼續向前。