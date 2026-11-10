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▲NCT WISH演唱會座位圖、票價+福利表。（圖／希林國際Chillin International）

▲南優賢演唱會座位圖、票價+福利表。（圖／SHOW OFFICE）

韓星演唱會接力來台，韓國人氣男團NCT WISH、INFINITE成員南優賢接連宣布開唱！NCT WISH將於2027年1月23日首度唱進高雄巨蛋，更把高雄選為海外巡演第一站，門票11月14日開放會員優先購票、15日ibon售票全面開賣；INFINITE南優賢則將於今年12月27日在台北國際會議中心（TICC）舉辦出道10週年紀念演唱會，11月22日在Ticket Plus遠大售票系統正式售票，最高票價5800元還能全員參加彩排，更有機會獲得一對一合照、親簽拍立得等福利。NCT WISH即將帶著《NCT WISH 2nd CONCERT TOUR 'INTO THE WISH : Face Our WISH' IN KAOHSIUNG》於2027年1月23日唱進高雄巨蛋，並以高雄作為海外巡演的第一站，演唱會票價為6980元、5980元、4980元，購買VIP區者可參與SOUNDCHECK、獲得VIP專屬吊牌組與VIP專屬小禮。演唱會門票將分兩階段於ibon售票網站販售，事先完成登記的NCTzen WISH Membership (GL)會員優先購將於11月14日上午11點至晚間11點59分開放，全面啟售則將於11月15日上午11點在ibon售票網站正式開賣。INFINITE成員南優賢《2026 NAM WOO HYUN 10th ANNIVERSARY CONCERT〈植木日VI - EVER GREEN〉IN TAIPEI》將於12月27日（日）晚間6點在台北國際會議中心登場，票價分為5800元、 4800元、3800元、愛心席2900元，11月22日（日）上午11點透過Ticket Plus遠大售票系統正式開賣。粉絲福利方面，購買5800元票區可全員參加彩排，並抽出30名粉絲獲得一對一合照、200名參加10人團體合照、20名獲得親筆簽名拍立得、40名獲得親簽小卡；4800元票區則抽出50名參加彩排、20名參加10人團體合照、5名獲得親簽拍立得、20名獲得親簽小卡；3800元票區則有10名親簽小卡抽獎名額，另外5800元、4800元及3800元票區的觀眾，皆可獲得一張演唱會限定小卡。