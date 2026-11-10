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多元計程車駕駛丟包致死 家屬籲完善乘車安全

違規紀錄難掌握實際風險？業者給建議

整理修法意見中 最快11月底上路

今年1月台64線乘客遭丟包身亡案，新北地方法院11月6日一審依遺棄致死罪，判處涉案多元計程車司機有期徒刑13年。適逢交通部推動計程車派遣制度修法，如何從駕駛資格把關、平台管理到乘客緊急應變，建立更完善的安全保障機制，也成為各界關注焦點。前立委王婉諭日前在臉書發文，轉述受害者家屬的三項訴求，包含Bolt平台承擔應有責任、政府與平台應全面檢討司機的資格查核，還有乘客遇到危險時的即時安全應變機制，最後是把計程車駕駛的定期安全教育納入法規，包括情緒管理、衝突處理等。她呼籲「交通主管機關與平台業者，都能夠給受害者家屬一個清楚的回應」。針對計程車產業管理，交通部10月預告「計程車客運服務業申請核准經營辦法」草案，將修法把叫車平台納管，要求業者於修法後一年內依法取得營業執照。同時草案要求「半年內重大交通違規達2次」的高風險駕駛，業者必須召回接受安全講習，完成至少4小時營運安全講習，才能恢復接單。計程車媒合平台「呼叫小黃」創辦人周立瑋在臉書發文表示：「乘客安全是這個產業最根本的事，這點我完全支持。」不過，他認為，若使用重大交通違規紀錄作為管理依據，恐怕無法完整掌握乘客實際遭遇的安全風險。周立瑋指出，乘客最常遇到的是丟包、情緒失控、騷擾等，這些很少報案，也未必會留下事故紀錄，不論路邊招車、電話叫車或使用App，乘客坐上的都是同一批司機，因此安全管理不應僅限於特定平台或車隊。周立瑋建議，由交通部訂出明確的客訴類別，所有平台和車隊都必須通報；沒有加入車隊或平台的司機，乘客可直接向警察局交通大隊申訴，並納入同一套標準確實處理，讓主管機關看見全產業的真實狀況，找出真正需要處理的人；相關想法已正式提交交通部。草案預告期已在5日結束，新制預計最快11月底、12月初上路。交通部公共運輸及監理司表示，近期陸續有意見進來，後續會一併整理、說明解釋，也會檢視是否有要參採、納入修正之處。目前收到的意見大多是針對法條內容詢問，也有涉及細節建議，整體方向並沒有太大問題，仍朝原訂時程上路努力。預告期間各界都會依自身訴求提出意見，政府會從整體產業發展角度出發，權衡各方意見。