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黑毛屋10月營收年增近1成 成乾杯台灣貢獻最高品牌

興櫃餐飲乾杯（1269）今（10）日公告2026年10月自結合併營收3.7億元，年減14.14%，為同期第三高。累計前10月合併營收40億元，年增5.42%，創歷年同期次高。乾杯表示，第四季將持續擴大親民價位品牌布局。乾杯集團表示，10月受中秋節檔期落點差異影響，節慶聚餐需求提前於9月反映，致比較基期較高，加上颱風影響部分門店營業，影響當月營收表現。排除中秋落點影響，合併9至10月雙月營收達8.05億元，年增1.84%，營運表現穩健，為同期次高。台灣餐飲事業受惠節慶聚餐需求及展店效益，營收年增5.38%；外販事業營收年增11.48%，維持雙位數成長，為推升集團整體營收的主要動能。乾杯指出，隨著氣溫下降，秋冬鍋物消費需求升溫，旗下日式鍋物品牌「黑毛屋」及「黑毛屋本家」10月營收雙雙優於前月表現。以「黑毛屋」持續獲得消費者青睞，加上前期展店效益顯現，10月營收年增近一成，躍居台灣餐飲事業營收貢獻最高品牌。展望第四季，乾杯說明，集團看好大眾餐飲市場需求，持續擴大親民價位品牌布局。「黑毛屋」慶城店預計11月開幕，年底前規劃進駐南西商圈；「牛舌佑介」同步籌備永康店及南西商圈新據點，為後續營運增添成長動能。同時，全品牌「2026感謝祭」祭出消費滿額刮刮樂及限量品牌周邊加購活動；「黑毛屋」與「黑毛屋本家」推出秋冬季節限定鍋物，透過新品及會員回饋吸引民眾來店。隨著新店陸續開幕，加上年底聚餐旺季帶動，集團營運動能可望持續升溫。