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民進黨台北市議員候選人郭凡領銜主演的直式短劇《凡人當超人》，將毛孩照顧與兒童安全帶進公共議題討論。第二、三集分別聚焦寵物權益與兒童保護，提出增加松山、信義寵物友善空間、推動北市在地尊嚴火化服務，以及強化校園霸凌防制與社區兒童防護網等主張。對許多家庭而言，毛孩早已是生活中重要的一員。從平日活動、奔跑的空間，到生命最後一程如何妥善告別，都是飼主可能面對的課題。郭凡在第二集中提出松山、信義寵物友善公園及公共空間規劃，並將公立寵物尊嚴善終與火化服務納入訴求，關注飼主在陪伴與告別過程中的需求。兒童保護則是第三集的重點。郭凡提出加強校園霸凌防制、建立社區型兒虐防護網，並結合鄰里關懷，讓兒童安全的討論從校園延伸至家庭與社區。面對疑似侵害與霸凌，如何及早發現、提供保護，成為這項訴求的重要課題。關於兒童與家庭照顧，台北市長候選人沈伯洋在社群平台提出，提高台北市臨時托育時數、增加臨托據點的主張，盼讓家長在陪伴孩子成長的同時，也能保有其生活與興趣。從兒童安全到育兒支持，沈伯洋與郭凡分別從不同面向提出主張，讓孩子的成長環境與家庭需求成為公共討論的焦點。