立冬過後門窗一關，沙發、抱枕、被褥的悶味也跟著冒出來。偉翔生技旗下居家清潔品牌「淨味靈」以台灣專利靈芝高分子主動分解異味，強調噴完免擦拭，迎接雙11於官方商城推出「買6大瓶送6小瓶」囤貨優惠。
偉翔生技強調，淨味靈最大的特色是「噴完免擦拭」。沙發、抱枕、床單、窗簾、輪椅坐墊這些很難天天清洗的織品，噴灑後自然風乾即可。下班回家、照顧長輩或陪孩子的空檔順手一噴，幾秒鐘就完成。除了織品，床欄、門把、床旁桌這些每天反覆觸碰的地方也別漏掉。
偉翔生技執行長藍蒼洲表示：「許多照顧者同時兼顧工作與家庭，需要的是操作簡便、能長期使用的居家清潔方式，我們希望淨味靈成為大家的得力幫手。」不少除臭產品靠香精掩蓋，淨味靈的核心材料是曾獲國家新創獎的台灣專利菇類高分子，原料為嘉義阿里山科學環控栽培的靈芝，100%台灣種植，能主動捕捉並分解異味分子。實驗顯示，噴灑15秒可減低98%菸味、94%汗臭霉味，並經SGS檢測。產品不含酒精與次氯酸，沒有刺鼻味，家有長輩、小孩都適合。
雙11期間買6大瓶送6小瓶，等於多送價值720元的隨身瓶。大瓶350ml放在客廳、臥室固定使用；小瓶60ml可擺在床邊、放進包包，出門或探望長輩時隨身帶著。從客廳沙發、臥室寢具到車內座椅、玄關鞋櫃，一整個冬天的悶臭都能搞定。自用、分送家人，或當作冬季伴手禮都很合適，入冬前一次囤齊最划算。詳情請上偉翔官方商城。
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