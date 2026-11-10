我是廣告 請繼續往下閱讀

為拓展亞太金融服務網絡，台北富邦銀行今（10）日獲金管會核准設立韓國首爾分行，待後續於韓國當地的申請獲准後，目前除了元大金控設有韓國子公司元大儲蓄銀行（韓國）之外，北富銀也將是首家在韓國設立分行的台資銀行，為台韓企業及跨國客戶提供更在地化的跨境金融服務。金管會表示，北富銀是在113年3月21日經金管會同意，設立韓國首爾代表人辦事處。這次北富銀為擴大全球布局，完善東北亞金融服務網絡，並考量韓國於亞太金融市場的地位及台韓經貿與供應鏈緊密關係，規劃將首爾代表人辦事處升格為首爾分行。北富銀也指出，韓國經濟基本面穩健，持續獲得國際三大信評機構給予高投資等級評價，金融監理制度成熟。設立韓國首爾分行可進一步完善本行東北亞佈局，深化台韓雙邊貿易支援，參與優質市場成長動能並掌握企業海外擴張商機，提升本行服務台韓及跨國企業客戶之完整性。待首爾分行開業後，可直接承作韓元與外幣授信、存款及貿易融資等，客戶能在當地取得營運資金，並以韓元支應當地支出，降低財務成本，促進台韓雙邊經貿成長。同時，分行亦將整合富邦集團資源，為客戶在韓國的營運發展提供多元化的專業服務。此外，韓國企業近年分散海外產能，海外子公司的營運資金與資本支出需求持續擴大。首爾分行與韓企總部建立往來後，可進一步串聯北富銀在大中華區、日本、東南亞及澳洲的據點，為韓企海外子公司提供跨境金融資源，滿足企業海外擴張帶來的融資與避險需求。北富銀也一直以「成為亞洲一流的金融機構」為願景，積極拓展海外據點，截至今（115）年9月底止，已設立的海外分支機構包括香港分行、胡志明市分行、河內分行、平陽分行、新加坡分行、東京分行、雪梨分行，首爾分行的加入，能進一步完善北富銀亞太佈局，提升服務台韓及跨國企業客戶的完整性，並有助培育具亞洲區域經驗的國際金融人才，建構更完整專業的跨境服務平台，成為客戶邁向全球市場最堅實的後盾。