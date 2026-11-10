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重新定義候車亭 融合空間如迷你圖書館

為翻轉傳統公車亭僅提供停等的功能，竹北市公所運用自行管理的公車站點，發揮創意打造全新「星際候車亭」，這座充滿現代都會風的候車空間，就座落在「竹北星際圖書館」前方，讓學子及市民在日常通勤的等待時刻，體驗專屬於竹北的美學底蘊與生活態度。竹北市長鄭朝方表示，這座候車亭的靈感，源自公所先前舉辦的「打開公所」活動，並結合全球倡議的「國際公園日Parking Day」概念。當時公所打破傳統行政機關的冰冷邊界，將戶外停車空間轉化為開放給民眾展示理念與裝置藝術的場域；公所團隊延伸這樣的實驗精神，將「竹北市公所站」重新定義為一座走入街道、帶著書香氣息與光影質感的靜謐候車空間，結合漂書計劃，彷彿將一座迷你圖書館搬到了街頭。鄭朝方指出，這座等候亭的設計風格，與後方的竹北星際圖書館相互呼應，宛如圖書館向外延伸的「戶外微型閱覽室」。一側設有立體書櫃，擺放豐富書籍供民眾在候車時隨手翻閱；座椅兩側更貼心增設手機無線充電盤。此外，候車資訊導入智慧低碳的電子紙站牌，即時顯示公車還有幾分鐘到站、末班車已駛離等動態資訊，讓民眾能精準掌握時間調配，兼顧科技便利、智慧交通與人文閱讀體驗。城市美學不只體現在大型公共建築，更藏在市民每日經過的街角日常。「星際候車亭」讓候車不再只是乏味的等待，而是放慢腳步、沉澱心靈的旅程。試營運期間竹北市公所將持續收集使用者反饋進行滾動式調整，歡迎市民朋友前來體驗這座兼具溫度的街道亮點，感受竹北源源不絕的質感蛻變。