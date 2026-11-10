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5G SA和現有5G差在哪

5G SA新卡多了SUCI技術！降低偽基地台追蹤風險

▲中華電信持續推動5G SA獨立組網技術，未來有望降低網路延遲、提升連線效率，但更換新版SIM卡不代表網速立即變快，仍須搭配支援的手機與5G SA網路。（圖／官方提供）

中華電信5G SA SIM卡免費資格！不符條件收300元

換5G SA SIM卡網速會變快嗎？新基地台尚待開通

▲中華電信開放更換新版5G SA SIM卡，支援SUCI身分加密技術，可降低手機用戶識別資訊遭偽基地台蒐集、追蹤的風險，5G用戶可先確認免費換卡資格。（示意圖／取自Pixabay）

被稱為「真5G」的5G SA獨立組網即將走進日常生活，中華電信即日起開放用戶更換支援5G SA及SUCI安全技術的新版實體SIM卡與eSIM，有望降低網路延遲、提升連線穩定度，還能透過加密技術保護手機用戶身分資訊。至於換卡費用，5G月租1,399元以上用戶，可免費換卡一次，一般用戶則可能需要支付300元。不過，換卡後網速不一定立刻變快，《NOWNEWS今日新聞》整理新卡優點、申辦資格及注意事項。目前台灣一般5G服務主要採用NSA（Non-Standalone，非獨立組網），雖然已使用5G基地台，但仍須依賴4G核心網路運作，5G SA（Standalone，獨立組網）則改用完整5G核心網路，不再依賴4G核心網路，因此被業界稱為「真5G」。根據中華電信官方說明，5G SA能完整發揮低延遲與網路切片能力，提升網路資源調度效率。中華電信新版SIM卡，另一項重要特色是支援SUCI（Subscription Concealed Identifier，訂閱隱藏識別碼）技術，SUCI就像替手機的數位身分證加上一道保護鎖，避免用戶在連接5G網路時，永久識別資訊輕易暴露。過去不法人士可能透過架設偽基地台，誘使附近手機連線，蒐集用戶識別碼，再藉此辨識或追蹤特定對象。SUCI則能在5G網路註冊過程中，透過加密機制隱藏部分永久用戶識別資訊，降低資料遭攔截及利用的風險。中華電信即日起開放更換新版實體SIM卡及eSIM，目前主要以5G用戶為對象，符合指定5G資費及尊榮資格的用戶，可免費更換一次新卡，其餘用戶則依現行補換卡規定收費。5G月租1,399元以上用戶：符合指定條件，可免費更換一次。特定尊榮資格用戶：符合優惠條件，可免費換卡一次。原SIM卡使用超過5年：若符合既有免費補換卡規定，有機會免收費用。其他5G資費用戶：不符合免費資格者，原則上收取300元。4G資費用戶：目前並非這次5G SA換卡服務主要對象。除了SIM卡，手機本身也必須支援5G SA，才能使用相關網路功能。部分Android 5G手機已具備5G SA硬體支援能力，至於iPhone用戶，蘋果近期釋出的iOS 27.3測試版已出現「5G獨立模式」選項，不過正式啟用仍須等待系統及電信業者相關設定到位，並非更換新卡就能立即使用。5G SA雖然具備降低延遲、改善連線穩定性及提升網路效率的潛力，但不代表更換SIM卡就能讓下載速度直接翻倍，中華電信目前主要開放更換新版SIM卡，新的5G SA基地台服務預計2027年陸續開通。即使現在先換卡，若所在地區尚未支援5G SA，日常上網體驗可能與原本沒有明顯差異。因此，符合免費資格的5G用戶，可以考慮提前換卡，為未來5G SA網路服務做好準備，如果需要額外支付300元，也不必急著更換，先確認手機支援能力及網路開通進度，再評估是否升級即可。