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韓國TOP Media旗下5人女團ODD YOUTH，繼今年5月首度訪台後，時隔6個月再度來台與粉絲見面，除了帶著第3張單曲專輯《can't go back》舉辦簽售會及粉絲特典活動，8日更驚喜現身台北信義區Dream Plaza戶外廣場快閃演出，一連帶來6首歌曲，吸引大批民眾駐足圍觀。難得來台開唱，5位成員SUMMER、MYAH、MAIKA、KANIE及YE EUM也特別準備台灣歌曲，現場挑戰Energy〈星期五晚上〉、蔡依林〈DIY〉及幻藍小熊〈夜市王〉的舞蹈，甚至驚喜清唱Karencici〈愛你很難說出口〉，從唱歌到跳舞都誠意滿滿，讓台灣粉絲又驚又喜。難得在台北街頭近距離與粉絲互動，ODD YOUTH也展現十足誠意，精心準備〈THAT'S ME〉、〈can't go back〉、〈Babyface〉、〈HAPPY〉、〈Best Friendz〉及〈I like you〉等6首歌曲，從青春洋溢的輕快旋律到充滿態度的舞台演出，展現截然不同的音樂風格與表演魅力，5位成員也不時與台下粉絲眼神交流、揮手打招呼，讓現場尖叫聲此起彼落。除了帶來自身作品，ODD YOUTH更為台灣粉絲準備特別驚喜，現場接受隨機舞蹈及歌唱挑戰，展現對台灣流行音樂的熟悉度。從Energy的經典歌曲〈星期五晚上〉、蔡依林的〈DIY〉，到女團幻藍小熊的〈夜市王〉，接連解鎖不同曲風的舞蹈挑戰，她們更驚喜清唱一小段在韓國人氣相當高的華語歌曲Karencici的〈愛你很難說出口〉，以不同於平時舞台的歌唱魅力帶來另一波驚喜。首次在台北舉辦戶外快閃活動便收穫熱烈回響，5位成員也難掩興奮與感動，SUMMER坦言，原本沒想到會有這麼多人特地前來支持，「真的既開心又感動，度過了非常幸福的時光。」MYAH與MAIKA則不約而同感謝現場粉絲的應援，MAIKA更笑說，因為大家的反應實在太熱烈，讓她們在舞台上也越跳越起勁，整場演出都非常盡興。KANIE也表示，台灣粉絲的熱情回應讓她留下難以忘懷的回憶。YE EUM更在活動中透露希望未來能盡快在台灣舉辦專場演唱會。相信從台灣粉絲的支持下，也讓五位成員對未來能舉辦更多活動充滿期待。除了粉絲的熱情讓她們印象深刻，台灣美食同樣成功收服五位少女的心，SUMMER與MYAH不約而同點名牛肉麵，SUMMER表示牛肉麵已經一舉躍升為她心目中的台灣美食第一名。MYAH則是對台灣街頭小吃情有獨鍾，除了牛肉麵，雞排與地瓜球也都名列她的最愛清單。KANIE與YE EUM則對台灣的美食與城市景色留下深刻印象，MAIKA則意外被台灣傳統早餐圈粉，尤其對蘿蔔糕念念不忘，大讚「蘿蔔糕超級好吃！」甚至笑說下次想專程來台灣旅遊度假，好好享受在地的美食與風景。