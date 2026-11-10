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周渝民（仔仔）在台版《我們的藍調時光》演出脾氣火爆的雜貨車司機李東遠，今（10）日出席記者會，透露有場雨中摔進泥地的戲，他真的動了氣：「那我真的生氣，我拍的時候我就在生氣。」張鈞甯則笑稱自己演的董宣雅，就是讓東遠在愛情裡痛苦的「心魔」。出品人兼監製柴智屏也揭開台韓兩版的差別：韓版的故事從濟州島說起，台版則把重逢與和解搬到澎湖的煙火下。周渝民說，拍攝摔倒那場戲時，劇組在貢寮碰上寒流，風又大又冷，還得淋人造雨。他乾脆把當下的火氣用在角色身上，順著情緒即興發飆。為了讓東遠一開口就像在地人，他事前還找語言老師練台詞，連劇本沒寫、現場可能脫口而出的髒話都先學起來，笑說後來「越說越順」。張鈞甯飾演罹患憂鬱症的單親媽媽董宣雅。她說，過去演過許多看起來堅強的女性，這次想演出一個人即使有脆弱、疼痛的時候，仍能怎麼一步步往前走。柴智屏則說，東遠最想愛、也最難理解的兩個女人，就是宣雅和陸弈靜飾演的母親。她最喜歡看仔仔在兩人面前的細微反應，因為平常看似大剌剌的東遠，偏偏在她們面前藏不住自己的脆弱。韓版由李炳憲、申敏兒演出李東石與閔善雅，台版則由周渝民、張鈞甯接棒，保留多條人物故事交錯的拍法。柴智屏說，當初被韓版的角色打動，想到澎湖的花火節，便把台版定調為「煙火下的和解」。劇組去年從8月拍到12月，走過台北、澎湖、嘉義等地，累計120個工作天。她回想第一次看到剪接成果，「該笑的時候就會大笑，不該哭的時候都哭了」，也特別感謝導演林子平與演員們。影集將於12月3日在Netflix全集上架。